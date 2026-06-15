Ratusan SPPG di Jawa Tengah berhenti beroperasi karena dana operasional belum cair. Orangtua balita meminta program MBG dievaluasi karena menu dinilai tidak sesuai.

Ratusan SPPG di Jawa Tengah berhenti beroperasi karena dana operasional belum cair. Sejumlah orangtua balita meminta program MBG dievaluasi karena menu dinilai tidak sesuai. Mereka mengatakan bahwa menu MBG yang diterima anak-anaknya tidak sesuai untuk bayi berusia di bawah satu tahun.

Menu yang diberikan disebut serupa dengan menu MBG untuk pelajar, seperti nasi dan sayur tumis dengan bumbu yang cukup kuat. Selain itu, makanan tersebut juga dinilai kurang memenuhi kebutuhan gizi. Akibatnya, makanan itu kerap berakhir menjadi pakan ayam. Beberapa kali anak-anak mereka juga menerima makanan berbahan dasar tepung.

Orangtua tersebut juga mengaku tidak kecewa dengan penghentian sementara program MBG. Mereka justru merasa senang dengan penghentian sementara tersebut. Mereka berharap program MBG dapat dihentikan secara permanen supaya tidak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan. Jika tidak dihentikan, mereka berharap sasaran penerimanya dapat dievaluasi.

Mereka juga menyarankan untuk memberikan bantuan tunai kepada anak yang terindikasi atau berasal dari keluarga kurang mampu, bukan menu MBG yang tidak sesuai untuk anak-anak mereka. Penghentian operasional SPPG juga terjadi di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Ibu dari salah satu penerima MBG balita di wilayah tersebut mengatakan bahwa operasional SPPG berhenti sejak Senin karena masih menunggu proses administrasi pencairan dana. Meski demikian, ia tidak khawatir karena ia dan suaminya mampu memenuhi kebutuhan gizi anak mereka secara mandiri





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SPPG Jawa Tengah Dana Operasional MBG Orangtua Balita

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