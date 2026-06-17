Ratusan Simpatisan Protes Eksekusi Lahan Hotel Sultan, Polisi Perkuat Pengamanan

Aksi protes ratusan simpatisan di depan Hotel Sultan, Jakarta, menolak eksekusi lahan pemerintah pada Kamis, 18 Juni 2026. Mereka waspada terhadap potensi PHK karyawan, sementara police meningkatkan pengamanan dan menutup sejumlah akses kawasan GBK.

Ratusan simpatisan berkumpul di area depan Hotel Sultan , Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026, untuk menolak eksekusi lahan yang akan dilakukan pemerintah pada hari berikutnya.

Mereka dominan mengenakan pakaian berwarna biru dan membawa spanduk bertuliskan slogan penolakan. Pekerja Hotel Sultan yang mengenakan seragam juga terlihat beriringan dengan simpatisan. Di area masuk lobi utama terlihat beberapa pria berpakaian hitam. Salah satu pekerja mengungkapkan bahwa belum ada informasi kelanjutan dari manajemen terkait nasib pekerja setelah eksekusi.

Simpatisan lainnya menyatakan aksi bertujuan mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan. Sejumlah akses masuk telah ditutup rapat, dengan spanduk Aset Milik Negara terlihat di pagar. Deretan mobil polisi also diparkir di sekitar location untuk pengamanan. Peningkatan pengamanan dilakukan sehari sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan GBK atau eks Hotel Sultan.

PPKGBK telah memastikan jadwal eksekusi pada Kamis, 18 Juni 2026. Untuk mendukung proses, akses di kawasan GBK akan ditutup sementara mulai pukul 00.00 hingga 24.00 WIB, termasuk Pintu 5, Pintu 7, dan Pintu 8 di area Blok 15. Selain itu, kawasan Parkir Timur, Hutan Kota, Stadion Softball, hingga ruas Jalan KTT menuju JICC juga akan ditutup sementara selama proses eksekusi berlangsung





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Eksekusi Lahan Hotel Sultan GBK Simpatisan Polisi PHK

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