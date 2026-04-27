Ratusan Penumpang KRL Tertahan di Manggarai Akibat Tabrakan di Bekasi Timur

Insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur menyebabkan ratusan penumpang KRL Commuter Line tujuan Bekasi tertahan di Stasiun Manggarai, Jakarta. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi para penumpang yang hendak pulang.

Ratusan penumpang Kereta Rel Listrik ( KRL ) Commuter Line tujuan Bekasi terpaksa tertahan di Stasiun Manggarai , Jakarta, pada Senin malam, 27 April 2026. Penundaan ini disebabkan oleh insiden tabrakan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, yang mengakibatkan gangguan signifikan pada operasional KRL lintas Bekasi .

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi para penumpang yang hendak kembali ke rumah setelah beraktivitas seharian. Banyak dari mereka yang harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian kapan dapat melanjutkan perjalanan. Salah seorang penumpang, Adi, mengungkapkan pengalamannya menunggu kereta lebih dari 1,5 jam di Stasiun Manggarai. Ia baru saja menjenguk temannya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan berencana untuk pulang ke Tambun.

Karena penundaan yang berkepanjangan, Adi akhirnya memutuskan untuk menghubungi temannya agar dijemput. Ia menjelaskan bahwa ada KRL yang seharusnya berangkat menuju Stasiun Bekasi Kota, namun keberangkatannya masih tertunda akibat dampak dari kecelakaan di Bekasi Timur. Senada dengan Adi, Eni, seorang pekerja di kawasan Gondangdia yang tinggal di Kota Bekasi, juga telah menunggu kereta selama 1,5 jam. Kereta yang dijadwalkan berangkat pukul 21.26 WIB tak kunjung datang, sehingga ia memilih untuk memesan transportasi lain untuk pulang.

Kondisi serupa dialami oleh banyak penumpang lainnya yang terjebak di Stasiun Manggarai. Mereka terlihat menunggu jemputan atau ojek daring di luar stasiun, mencari alternatif transportasi untuk mencapai tujuan masing-masing. Petugas keamanan stasiun dengan sabar melayani dan menjawab pertanyaan dari penumpang yang kebingungan dan khawatir mengenai situasi tersebut. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter telah menyatakan bahwa mereka masih fokus pada proses evakuasi penumpang dan rangkaian kereta yang terlibat dalam kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Kecelakaan tersebut melibatkan KRL Commuter Line dan kereta api jarak jauh Argo Bromo. Karina Amanda, VP Corporate Secretary KAI Commuter, menjelaskan bahwa penanganan kecelakaan masih berlangsung di Stasiun Bekasi Timur. Ia juga menambahkan bahwa informasi mengenai korban jiwa masih menunggu hasil evakuasi yang sedang dilakukan. Pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jumlah korban hingga proses evakuasi selesai.

Meskipun demikian, operasional KRL Commuter Line lintas Bekasi masih beroperasi, meskipun terbatas. Perjalanan kereta hanya sampai Stasiun Bekasi dan belum dapat dilanjutkan hingga Stasiun Cikarang. KAI Commuter berjanji akan menyampaikan informasi lebih rinci mengenai waktu kejadian dan dampak operasional lainnya melalui rilis resmi dalam waktu dekat. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya keselamatan dan keamanan dalam operasional perkeretaapian, serta perlunya penanganan cepat dan efektif dalam menghadapi situasi darurat seperti kecelakaan kereta api.

Dampak dari kecelakaan ini tidak hanya dirasakan oleh penumpang yang terlibat langsung, tetapi juga oleh ratusan penumpang lainnya yang tertahan dan terganggu perjalanannya





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KRL Commuter Line Bekasi Manggarai Kecelakaan Kereta

United States Latest News, United States Headlines

