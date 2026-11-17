Aksi protes besar-besaran meletus di Manila saat Presiden AS Donald Trump hadir di KTT ASEAN. Demonstran menuntut penghentian perang dan menolak kebijakan Trump.

Ketegangan memuncak di ibukota Filipina saat puluhan ribu warga turun ke jalan untuk menolak kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Demonstran berkerumun di sekitar kawasan Manila dengan semangat tinggi, menyuarakan penolakan keras terhadap agenda politik Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Aksi unjuk rasa ini bukan sekadar bentuk ketidakpuasan biasa, melainkan respons langsung terhadap dampak global dari kebijakan pemerintah Washington.

Mekanisme Aksi dan Bentrokan dengan Polisi di Manila

Protes besar-besaran ini telah berlangsung selama beberapa hari terakhir, menandai intensifikasi penolakan masyarakat sipil terhadap agenda diplomatik tingkat tinggi. Ratusan demonstran terlibat dalam konfrontasi fisik dengan aparat kepolisian saat berusaha menahan laju kendaraan yang membawa perangkat pengeras suara. Polisi berusaha mencegah salah satu kendaraan tersebut mencapai lokasi inti demonstrasi, namun massa tetap bertahan dan terus bergerak maju.

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Di kawasan Liwasang Bonifacio, aksi berjalan padat di hari Selasa, tanggal 17 November 2026. Para peserta melakukan long march menuju Philippine International Convention Center pada pukul 14.00 waktu setempat. Mereka membawa poster dan spanduk bertuliskan "Trump Out" sebagai simbol penolakan eksplisit terhadap otoritas Presiden AS saat ini.

Aparat keamanan merespons dengan mengamankan sejumlah individu yang terlihat terlibat langsung dalam konfrontasi atau yang dianggap mengancam ketertiban umum. Meskipun ada penahanan, gelombang aksi tidak padam dan terus menarik perhatian publik internasional yang memantau perkembangan stabilitas di Filipina.

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Posisi Kelompok Sipil dan Kritik terhadap Kebijakan Amerika

Mong Palatino, sebuah aliansi organisasi masyarakat sipil yang terkemuka, menjadi salah satu ujung tombak dalam mengorganisir perlawanan terhadap kehadiran Trump. Kelompok ini menilai bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini membawa ancaman bagi kedamaian regional. Mereka secara terbuka menyoroti pembatalan inisiatif "Pax Silica" yang sempat dibahas dalam kerangka kerja sama keamanan internasional.

Para demonstran menggunakan simbolisme kuat untuk menyampaikan pesan mereka. Boneka yang menyerupai wajah Donald Trump dibakar di tengah massa, sementara lukisan karikatur dengan telinga dan hidung babi juga muncul sebagai bentuk penghinaan simbolis. Kelompok ini menyatakan bahwa Trump dianggap sebagai sumber utama ketidakstabilan global di era kontemporer saat ini.

Renato Reyes, seorang peserta demonstrasi yang diidentifikasi dalam laporan, menyatakan secara lantang bahwa Filipina tidak menerima kehadiran Trump di tanah airnya. Pernyataan ini mencerminkan sentimen anti-Amerika yang kuat di kalangan aktivis kiri dan kelompok nasionalis di Filipina. Mereka menuntut penghentian segera perang di Timur Tengah sebagai syarat utama bagi legitimasi kepemimpinan AS.

Dampak Nyata bagi Warga dan Langkah Selanjutnya di KTT

Konflik antara aparat dan demonstran menciptakan kondisi keamanan yang rumit di tengah gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-49. Kehadiran Presiden AS Donald Trump menjadi sorotan utama yang memicu polarisasi opini publik, baik di tingkat domestik maupun internasional. Kebijakan "Pax Silica" yang ditinggalkan menjadi simbol dari pergeseran prioritas keamanan yang diperjuangkan oleh para aktivis.

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Pemerintah Filipina menghadapi tantangan berat dalam menjaga ketertiban umum sambil tetap memfasilitasi acara diplomatik tingkat dunia. Penahanan oleh aparat keamanan di berbagai titik demonstrasi menandakan adanya upaya keras untuk memisahkan massa dari jalur utama konfrensi. Namun, tekanan moral dari opini publik terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang terlibat dalam aksi solidaritas global.

Kesimpulan dari situasi ini menunjukkan bahwa legitimasi acara multilateral sangat bergantung pada penerimaan sosial di masyarakat lokal. Jika ketegangan tidak segera reda, dampak jangka panjang terhadap hubungan diplomatik Filipina dan Amerika Serikat dapat berubah signifikan. Proses hukum terhadap para demonstran yang diamankan akan menjadi indikator penting stabilitas hukum di tengah ketidakpastian politik global.