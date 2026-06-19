Ratusan Mahasiswa Demo di Depan DPR RI, Tolak Ekonomi Anjlok dan Demand Transparansi

Ratusan mahasiswa dari Trisakti, Esa Unggul, Mercubuana, dan HMI tunjukkan aksi demonstrasi di depan DPR RI, Jumat (19/6/2026), dengan spanduk mengecam kondisi ekonomi dan lack transparansi. Mereka menuntut pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan memberi ruang pengawasan.

Ratusan mahasiswa dari beberapa kampus di Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI , Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6/2026). Mahasiswa yang tergabung berasal dari Universitas Trisakti , Universitas Esa Unggul , Universitas Mercubuana , dan Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) membawa poster serta atribut aksi lainnya.

Mereka berjalan dari arah Senayan Park menuju depan gedung DPR sekitar pukul 16.00 WIB, diiringi mobil pengeras suara. Spanduk dan poster yang dibawa mengekspresikan kekecewaan terhadap pemerintah, dengan isu seperti ekonomi yang anjlok dan demokrasi yang digembok. Spanduk bertuliskan kritik terhadap ketidaktransparan dan lack of ruang pengawasan di tengah otonomi daerah yang diwacanakan. Pimpinan aksi dari Trisakti dan Esa Unggul mem lideri pemuda dalam menyanyikan yel-yel dan sumpah mahasiswa yang menegaskan semangat persatuan, keadilan, serta keberanian berbangsa.

Selain itu, mahasiswa menuntut perhatian lebih terhadap sistem pendidikan dan sosial, mengingat kondisi ekonomi yang increasingly menurun. Mereka menilai pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi rakyat, khususnya generasi muda yang menjadi masa depan bangsa. Aksi ini juga menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan partisipasi dalam proses demokrasi yang sebenarnya. Tidak sedikit Mahasiswa yang menyatakan kewaspadaan terhadap kebijakan yang mungkin merugikan kepentingan umum.

Mereka berharap DPR dan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, termasuk penurunan taraf hidup dan penyempurnaan sistem pendidikan. Dengan ação yang damai, mereka ingin menunjukkan bahwa suara mahasiswa harus didengar dan tidak boleh diabaikan. Dalam pidato singkat, koordinator aksi menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa terhadap bangsa. Mereka meminta kepentingan rakyat diutamakan dan memperingatkan agar tidak terjadi tindakan represif terhadap aksi damai.

Mahasiswa menuntut transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam hal anggaran dan pembangunan. Mereka juga menyerukan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Akhirnya, para mahasiswa berjanji akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dan mempertahankan semangat perjuangan untuk keadilan social. Mereka berharap tindakan ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat, terutama generasi muda yang menjadi agen perubahan.

Damai dan tertib menjadi kata kunci dalam aksi ini, meski dengan tekad kuat untuk menyuarakan aspirasi yang harus diakui oleh seluruh elites politik di Indonesia





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