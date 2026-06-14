Ratusan Jamaah Haji Kloter 08 Tiba Kembali di Tanah Air

Ratusan jamaah haji yang berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah tiba kembali di tanah air setelah menunaikan ibadah haji 1447 H / 2026 M. Mereka tiba kembali melalui Debarkasi Banjarmasin pada Minggu, 14 Juni 2026. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian tahun 1447 H / 2026 M yang telah dilaksanakan di Tanah Suci.

Ratusan jamaah haji yang berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah tiba kembali di tanah air setelah menunaikan ibadah haji 1447 H / 2026 M. Mereka tiba kembali melalui Debarkasi Banjarmasin pada Minggu, 14 Juni 2026.

Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian tahun 1447 H / 2026 M yang telah dilaksanakan di Tanah Suci. Proses pemulangan ini berjalan lancar dan disambut baik oleh pihak penyelenggara. Kloter 08 ini merupakan gabungan jamaah dari dua provinsi, terdiri dari 231 orang asal Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan 125 orang dari beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah. Kondisi kesehatan mayoritas jamaah dilaporkan baik, meskipun beberapa mengalami gejala ringan seperti flu dan batuk.

Proses kedatangan jamaah haji Debarkasi Banjarmasin Kloter 08 berjalan dengan lancar, tanpa hambatan berarti sejak mendarat di Bandara Syamsuddin Noor. Setelah tiba, para jamaah langsung diantar ke asrama haji untuk beristirahat dan mengikuti serangkaian acara penyambutan. Hal ini menunjukkan komitmen PPIH dalam memberikan pelayanan terbaik. H Eddy Khairani menjelaskan bahwa jamaah asal Kalimantan Tengah berasal dari Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kotawaringin Timur.

Keberagaman asal daerah ini mencerminkan peran Debarkasi Banjarmasin sebagai pintu gerbang haji bagi dua provinsi. Total jamaah yang telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Banjarmasin kini mencapai 2.869 orang. PPIH Debarkasi Banjarmasin bertanggung jawab atas keberangkatan dan kepulangan jamaah haji dari Kalimantan Selatan serta provinsi tetangga, Kalimantan Tengah. Pada tahun ini, total terdapat 19 kloter yang terdiri dari 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah.

Jumlah keseluruhan jamaah haji yang dilayani mencapai 6.804 orang. Meskipun Kloter 08 telah tiba, masih ada sebanyak 11 kloter lainnya yang saat ini masih berada di Tanah Suci Arab Saudi. Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Banjarmasin dijadwalkan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026, dimulai sejak 4 Juni 2026. Perjalanan ibadah haji adalah sebuah perjuangan dan pengorbanan yang mendalam bagi setiap muslim.

Setelah kembali ke tanah air, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mempertahankan semangat ibadah yang telah ditempa selama di Tanah Suci. Hal ini mencakup keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian sosial yang tinggi. H Eddy Khairani berharap seluruh jamaah yang telah menunaikan rukun Islam kelima ini dapat menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Predikat mabrur diharapkan membawa keberkahan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, daerah, dan bangsa secara luas.

Ini adalah tujuan utama dari setiap perjalanan suci. PPIH Debarkasi Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam seluruh proses pemulangan jamaah. Tujuannya adalah memastikan setiap kloter dapat tiba kembali di daerah masing-masing dengan aman, tertib, dan nyaman. Pelayanan prima menjadi prioritas hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai.

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