Ratu Sofya Laporkan Reza Aditya dan Putri Masyita ke Polisi karena Pencemaran Nama Baik

Ratu Sofya mengaku mengalami kerugian materiil dan immateriil setelah tuduhan tentang somasi kepada ibunya menimbulkan dampak pada kerja sama profesional. Konferensi pers Reza Aditya dinilai memicu pencemaran nama baik, sehingga beberapa kontrak brand dibatalkan. Ia melaporkan Reza Aditya dan Putri Masyita ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 20:00 WIB, Ratu Sofya mengungkapkan bahwa ia mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil menyusul isu penyebaran tuduhan yang menyebutkan dirinya melayangkan somasi kepada ibundanya, Intan Masthura.

Isu ini, lanjutnya, juga berdampak pada berbagai kerja sama profesional yang sedang berjalan. Ketika dikunjungi di Polda Metro Jaya pada Sabtu (6/6), Ratu Sofya mengkonfirmasi keberadaan beberapa kontrak dengan brand yang kemudian dibatalkan. Ia menilai bahwa tuduhan yang beredar telah mengikis kepercayaan dari mitra kerja sama. Ada kontrak yang dibatalkan, dan saya tidak akan menyebutkan nominalnya di sini, mohon maaf, jelasnya.

Kuasa hukumnya, Zion Natongam Tambunan, menjelaskan bahwa dampak tersebut bermula dari konferensi pers yang diadakan oleh pihak produser Reza Aditya. Pernyataan dalam forum tersebut, kata Zion, telah menimbulkan pencemaran nama baik yang luas dan tuduhan negatif terhadap kliennya. Kerugian yang dialami Ratu Sofya tidak hanya bersifat finansial tetapi juga non-finansial yang belum dapat dihitung secara pasti. Sebelumnya, upaya penyelesaian damai telah dicoba, namun pihak Reza dinilai tidak bersedia mengucapkan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

Mereka mungkin bergengsi atau tidak ingin mengakui kesalahan di depan publik, tambah Zion. Selain melaporkan Reza Aditya, Ratu Sofya juga melaporkan co-produser film Dosa: Penebusan atau Pengampunan, Putri Masyita, ke Polda Metro Jaya karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah





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Ratu Sofya Reza Aditya Putri Masyita Pencemaran Nama Baik Polda Metro Jaya

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