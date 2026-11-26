Film horor Ratu Petaka arahan Gandhi Fernando memadukan dunia kontes kecantikan dengan teror, hadir di bioskop Indonesia pada Desember mendatang.

Film horor berjudul Ratu Petaka resmi dijadwalkan untuk hadir di layar lebar Indonesia pada bulan Desember mendatang. Sutradara Gandhi Fernando menghadirkan karya terbarunya ini dengan konsep yang sangat berbeda dari film-film sebelumnya yang pernah dibuatnya. Proyek ini menggabungkan dua dunia yang tampak berseberangan, yaitu kontes kecantikan yang identik dengan kemewahan dan dunia horor yang penuh teror.

Gandhi Fernando secara terbuka membeberkan alasan di balik pemilihan tema unik tersebut. Ia menginginkan sebuah karya yang belum pernah ditemui sebelumnya oleh penonton dalam industri perfilman tanah air. Perpaduan antara dunia beauty pageant dan cerita horor menjadi konsep utama yang ditawarkan melalui film tersebut kepada publik.

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Konsep Unik Horor dan Kontes

Dia menyatakan bahwa ide ini adalah sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya dalam dunia perfilman. Gandhi menjelaskan bahwa ia menggabungkan unsur fashion dan horor dalam satu film secara lengkap. Ratu Petaka tidak hanya menyajikan elemen horor, tetapi juga dilengkapi dengan komedi, thriller, dan drama dalam satu kesatuan cerita yang utuh.

Pengakuan tersebut disampaikan oleh Gandhi Fernando saat berada di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/11) malam. Dia menegaskan bahwa kelengkapan genre dalam film ini menjadi daya tarik utama yang ingin ia tawarkan kepada penonton. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman menonton yang berbeda dan belum pernah dirasakan sebelumnya oleh publik.

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Pengalaman Personal Sutradara

Sebagai tokoh kunci di balik layar, Gandhi Fernando memiliki kedekatan emosional dan profesional dengan dunia pageant. Hal ini didukung oleh prestasinya yang pernah menyandang gelar Mister Supranational Indonesia 2018. Pengalaman pribadi tersebut menjadi bekal berharga baginya dalam memahami dinamika dunia kontes.

Beberapa tahun berlalu sejak ia menduduki singgasana tersebut, namun ingatannya tentang dunia tersebut masih sangat segar. Gandhi memanfaatkan pengalaman masa lalunya sebagai referensi utama dalam menggambarkan realitas di balik layar kontes. Ia ingin menampilkan sisi lain yang jarang dilihat oleh masyarakat umum.

Menyuguhkan Dinamika dan Tekanan

Pengalaman Gandhi Fernando menjadi salah satu bekal utamanya dalam menggambarkan dinamika, tekanan, dan persaingan di dunia kontes kecantikan. Ia ingin menunjukkan bahwa di balik penampilan cantik dan mahkota, ada perjuangan keras yang dilakukan para peserta. Ratu Petaka akan mengungkap sisi gelap dari persaingan tersebut melalui lensa horor.

Kombinasi antara elemen estetika kontes kecantikan dengan nuansa horor menciptakan atmosfer tegang yang unik. Penonton akan disuguhi visual kemewahan yang kontras dengan teror yang menakutkan. Film ini diharapkan dapat menjadi fenomena baru di industri perfilman Indonesia karena keunikan temanya.

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Jadwal Tayang dan Dampak Industri

Film Ratu Petaka akan menjadi salah satu tontonan horor yang ditunggu kehadirannya di bulan Desember. Kehadirannya di musim liburan akhir tahun ini diharapkan dapat menarik perhatian penonton yang mencari hiburan unik. Dengan konsep yang segar, film ini berpotensi mengubah standar genre horor di Indonesia.

Gandhi Fernando tampaknya yakin bahwa perpaduan genre yang dilakukannya akan mendapat sambutan hangat. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya agar film ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Nanti, Ratu Petaka akan menjadi bukti bahwa kreativitas sutradara lokal mampu menghadirkan inovasi yang segar.