Rasmus Hojlund Cetak Dua Gol, Denmark Kalahkan Portugal 4-1 di Braga

Rasmus Hojlund tampil gemilang dengan dua gol dan asis. Denmark menang telak 4-1 atas Portugal di Nations League, menguatkan posisi lolos ke babak gugur.

Penyerang Denmark, Rasmus Hojlund, membuktikan kualitasnya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-1 atas Portugal di laga Nations League yang berlangsung pada Sabtu di Estadio Municipal de Braga. Kemenangan ini menandai kekalahan pertama tuan rumah di laga kandang pertama mereka sejak Cristiano Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional. Hojlund menjadi pusat perhatian saat ia menghancurkan performa awal Portugal dengan dua aksi spektakuler di babak kedua yang langsung mengubah arah pertandingan.

Mekanisme Gol dan Dominasi Teknis Denmark

Permainan Denmark di awal pertandingan sempat stagnan karena Rasmus Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg, dan Mohamed Daramy sama-sama menyia-nyiakan peluang emas sebelum babak pertama berakhir. Namun, momentum berubah drastis dua menit sebelum peluit jeda berbunyi ketika Ruben Dias触球 tangan saat menghalau sundulan Hojlund. Pelanggaran ini memungkinkan Pierre-Emile Hojbjerg mengeksekusi penalti dari jarak 11 meter dan membuka keunggulan Denmark.

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Pada empat menit pertama babak kedua, Rasmus Hojlund langsung menyambar umpan sungging Mikkel Damsgaard dengan tendangan voli yang melewati kiper Diogo Costa. Ia kemudian menggiring bola melewati Renato Veiga untuk memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Keunggulan Denmark makin kokoh pada menit ke-75 ketika Joachim Andersen menyambut umpan silang dari Mathias Jensen dengan sundulan keras ke pojok atas gawang Portugal.

Gol keempat Denmark terjadi pada menit ke-93 ketika Bernardo Silva menyambar bola muntah dari jarak dekat setelah kiper Mads Hermansen menepis upaya tembakan Joao Neves. Hojlund mencatatkan performa statistik yang luar biasa dengan lima tembakan yang menyumbang 0,64 dari total 2,33 gol harapan timnya. Ia juga menuntaskan seluruh tujuh umpannya dan memenangkan tiga dari tujuh duel udara, menjadi pemain dengan jumlah kemenangan duel udara terbanyak di skuad Denmark.

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Pendapat Hojlund dan Krisis Lini Serang Portugal

Setelah pertandingan selesai, Rasmus Hojlund menegaskan bahwa timnya layak mendapatkan pengakuan penuh atas keberhasilan mengalahkan lawan mereka secara telak di kandang sendiri. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengurangi nilai penampilan Denmark dalam laga ini. Hojlund mengakui bahwa Portugal mungkin tidak bermain seolah-olah ini adalah final Piala Dunia, namun ia tetap memberikan apresiasi tinggi karena Denmark bermain di kandang salah satu dari lima negara terbaik di Eropa yang menjadi favorit di grup tersebut.

Sementara itu, kekhawatiran pelatih Portugal, Jorge Jesus, mengenai lini serang yang tumpul menjadi kenyataan yang pahit. Lini depan Portugal hanya menghasilkan 1,26 gol harapan dari 15 tembakan yang mereka lancarkan. Sebanyak 0,39 gol harapan berasal dari tendangan terakhir Bernardo Silva dalam pertandingan. Goncalo Ramos yang tampil sejak awal gagal mencatatkan satu pun tembakan, sementara Joao Felix, Pedro Neto, dan Bruno Fernandes masing-masing hanya melepaskan satu tembakan.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa pemain pengganti seperti Joao Palhinha dengan dua tembakan dan Trincao dengan tiga tembakan adalah satu-satunya pemain Portugal yang berhasil mencatatkan lebih dari satu tembakan dalam laga tersebut. Hal ini menyoroti betapa tumpulnya serangan Portugal di era pasca-Ronaldo, sebuah fakta yang harus segera diatasi oleh Jorge Jesus sebelum putaran berikutnya.

Dampak Nyata dan Langkah Menuju Babak Gugur

Kemenangan 4-1 ini membawa Denmark semakin dekat ke fase gugur Nations League menjelang putaran terakhir penyelenggaraan turnamen. Setelah mengambil langkah besar menuju perempat-final di Braga, tim Skandinavia ini hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu tetangga mereka, Norwegia, pada hari Selasa untuk mengamankan tiket ke babak delapan besar. Posisi ini menjadi kemenangan strategis bagi Denmark di tengah tekanan kompetisi grup yang ketat.

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Bagi Portugal, hasil ini merupakan pukulan mental yang harus segera dibenahi. Jorge Jesus menghadapi tantangan besar untuk menghidupkan kembali lini serang yang tampak tanpa daya dalam laga ini. Ketegangan antara performa individu yang cemerlang dari tim tamu dan kekacauan kolektif dari tuan rumah menjadi pelajaran penting bagi kedua belah pihak dalam kontestasi Liga Nations League musim ini.