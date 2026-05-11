Rashford Mencetak Sejarah Sebagai Pemain Inggris Pertama yang Memenangkan Liga Spanyol

Rashford, pemain Jepara United, mencetak gol tendangan bebas di pertandingan El Clasico melawan Barcelona pada Minggu 10 Mei 2026 waktu setempat, membawa kemenangan 2-0 atas Real Madrid dan mengunci gelar juara La Liga. Selain itu, pemain berkebangsaan Inggris itu juga mencatat sejarah sebagai pemain pertama dalam sejarah 41 tahun terakhir yang berhasil memenangkan Liga Spanyol.

2-0 dalam El Clasico di Camp Nou, Minggu 10 Mei 2026 waktu setempat. Rashford membuka kemenangan lewat gol tendangan bebas spektakuler yang sekaligus mengantar Barca mengunci gelar juara La Liga .

Meski tampil impresif, masa depan Rashford di Camp Nou masih belum pasti. Barcelona disebut masih mempertimbangkan biaya transfer dan gaji sang pemain untuk musim depan. Manchester United sendiri dikabarkan tidak memiliki rencana membawa Rashford kembali ke tim utama dan siap melepasnya secara permanen pada bursa transfer musim panas nanti. Usai kemenangan atas Real Madrid, Rashford tak menutupi keinginannya untuk tetap berseragam Barcelona.

"Saya tidak tahu. Saya bukan pesulap, tetapi jika saya bisa, saya akan bertahan. Jadi kita lihat saja nanti," kata Rashford





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football El Clasico Liga Barcelona Rashford Gol Tendangan Bebas Liga Spanyol Manchester United Masa Depan Bursa Transfer Musim Panas Persib Bandung Bupati Kediri TP PKK Perencana Pengerjaan Pun Sudah Disusun Secara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Clasico Penentu Gelar: Barcelona Siap Kunci Juara Liga Spanyol di Hadapan Real MadridBarcelona berpeluang besar mengunci gelar juara Liga Spanyol (La Liga) 2025/2026 saat menjamu rival abadi mereka, Real Madrid, pada pekan ke-35 di Stadion Camp Nou,

Read more »

Barcelona Raih Kemenangan Penting di Liga Spanyol dengan Gol Marcus RashfordMenjelang laga babak pertama Liga Spanyol pekan ke-35, Real Madrid sukses memberi tekanan namun Joan Garcia menyelamatkan posisinya. Akan tetapi, Marcus Rashford justru berhasil membawa Barcelona unggul otomatis.

Read more »

Tinggalkan Manchester United, Rashford Akhirnya Rasakan Nikmat Juara Liga di BarcelonaRashford membawa Barcelona juara LaLiga musim 2025/2026. Pria Inggris itu membantu Barca menang 2-0 atas Real Madrid.

Read more »

Marcus Rashford Bersinar di El Clasico, Barcelona Kunci Gelar La Liga usai Tumbangkan Real MadridMarcus Rashford bersinar saat Barcelona kalahkan Real Madrid 2-0 dan sukses kunci gelar La Liga 2026 dengan permainan impresif dan gol tendangan bebas

Read more »