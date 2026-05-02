Rasa Pahit dan Kecenderungan Sadis: Penelitian Ungkap Kaitan Antara Preferensi Makanan dan Kepribadian

Penelitian terbaru menunjukkan hubungan antara preferensi rasa pahit dan kecenderungan perilaku sadis, serta menjelaskan lebih lanjut tentang Gangguan Kepribadian Antisosial (ASPD) dan ciri-cirinya.

Penelitian terbaru mengungkapkan adanya kaitan menarik antara preferensi rasa makanan, khususnya rasa pahit , dengan ciri-ciri kepribadian tertentu, termasuk kecenderungan perilaku sadis. Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Innsbruck di Austria melibatkan 953 orang Amerika, di mana para peserta diminta untuk mengungkapkan preferensi mereka terhadap rasa manis, asam, asin, dan pahit dalam makanan dan minuman.

Selain itu, mereka juga mengisi empat survei kepribadian yang dirancang untuk mengukur ciri-ciri antisosial seperti psikopati, narsisme, agresi, dan sadisme. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kenikmatan terhadap makanan pahit dan kecenderungan perilaku sadis. Secara spesifik, perilaku sadisme sehari-hari berkorelasi positif dengan preferensi rasa pahit secara umum. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sagioglou dan Greitemeyer, yang juga menemukan korelasi positif antara preferensi rasa pahit dan sifat kejam.

Contoh makanan dan minuman pahit yang sering dikonsumsi termasuk kopi, lobak, bir, air tonic, dan seledri. Dibandingkan dengan rasa lainnya, rasa pahit tampaknya lebih menonjolkan 'sisi psikopat' dalam diri seseorang. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa individu dengan sensitivitas rasa pahit yang tinggi, atau yang dikenal sebagai 'supertaster', cenderung memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi, sebuah fenomena yang juga diamati pada tikus. Sebaliknya, orang yang ramah cenderung lebih menyukai makanan manis seperti permen dan cokelat, dan menghindari makanan pahit.

Penting untuk dicatat bahwa istilah 'psikopat' seringkali disalahartikan dan digunakan secara negatif. Eric Patterson, seorang konselor profesional berlisensi, menjelaskan bahwa psikopat bukanlah diagnosis kesehatan mental yang sebenarnya, melainkan merupakan bagian dari kondisi yang disebut Gangguan Kepribadian Antisosial (ASPD). ASPD ditandai dengan pola pengabaian terhadap hak orang lain dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Salah satu tanda ASPD yang paling menonjol adalah ketidakpedulian terhadap hak orang lain.

Individu dengan ASPD mungkin melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan mereka. Penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa orang dengan psikopati memiliki kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya, yang berkontribusi pada ketidakpedulian mereka. Selain itu, orang dengan ASPD cenderung berbohong, menggunakan nama samaran, dan memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi, baik itu seks, uang, atau kekuasaan. Manipulasi ini dapat berupa pujian palsu, pelecehan emosional, atau pemerasan.

Meskipun tidak semua psikopat agresif secara fisik, agresi dan mudah tersinggung adalah ciri umum yang sering ditemukan pada individu dengan ASPD. Lebih lanjut, orang dengan ASPD seringkali bertindak impulsif, melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hal ini dapat menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku berisiko yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Sifat impulsif ini juga meningkatkan risiko mereka mengalami gangguan penggunaan narkoba dan tertular Infeksi Menular Seksual (IMS).

Bahkan, orang dengan ASPD cenderung memiliki angka kematian lebih awal dibandingkan orang tanpa gangguan tersebut, akibat kecelakaan, cedera, dan bunuh diri. Yang paling mencolok, individu dengan ASPD tidak menunjukkan penyesalan atas tindakan mereka, bahkan jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Mereka tidak merasa bersalah atas kebohongan atau pelanggaran hak orang lain.

Pemahaman yang lebih baik tentang ciri-ciri dan perilaku yang terkait dengan ASPD sangat penting untuk membantu mengidentifikasi dan memberikan dukungan yang tepat kepada individu yang terkena dampak, serta untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam memahami gangguan kepribadian dan dampaknya terhadap perilaku manusia





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Psikopat Gangguan Kepribadian Antisosial ASPD Rasa Pahit Sadisme Preferensi Makanan Penelitian Psikologi Kesehatan Mental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Konsisten Jaga Warisan Rasa, Sisca Soewitomo Terus Gaungkan Kuliner Nusantara di Tengah Perubahan ZamanChef Sisca Soewitomo terus memperkenalkan kuliner Indonesia lewat berbagai ajang dan kolaborasi. Upaya menjaga cita rasa Nusantara tetap relevan di era modern.

Read more »

Endrick mengaku terkejut dengan kepribadian Jude Bellingham setelah bergabung dengan Real MadridEndrick menceritakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya pada awal-awal bergabung dengan Real Madrid serta ikatan tak terduga yang terjalin dengannya dan Jude Bellingham, yang membantunya melewati masa transisi yang sulit di Spanyol.

Read more »

Diliputi Rasa Cemas? Hilangkan Rasa Takut dengan Amalkan Doa Nabi Ibrahim AS yang Diabadikan dalam Al-Qur’anBerita Diliputi Rasa Cemas? Hilangkan Rasa Takut dengan Amalkan Doa Nabi Ibrahim AS yang Diabadikan dalam Al-Qur’an terbaru hari ini 2026-04-30 23:54:52 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Dana Sehari MBG Bisa Biayai 100 Penelitian SetahunDosen UGM menyoroti kebijakan pemerintah mengenai program MBG yang dianggap berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor pendidikan tinggi.

Read more »

Kado Pahit Jelang May Day, Perusahaan Global Commscope Diseret ke Meja Hijau PN Jakpus Soal PHKPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Unjuk Rasa di DPR, Buruh Tuntut Dilibatkan dalam Pembahasan UU KetenagakerjaanDPR bersama pemerintah sepakat untuk membentuk UU Ketenagakerjaan baru paling lambat sebelum akhir 2026.

Read more »