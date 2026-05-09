Rasa Optimis Para Investor Dan Pengerusahan Dolar AS Menyebabkan Penurunan Harga Emas

Penurunan harga emas berlandasan optimisme para investor terkait kesepakatan perdamaian Amerika Serikat (AS)-Iran. Optimisme ini menyebabkan penurunan dolar AS yang dapat menekan emas yang berinvestasi pada dolar AS. Selain itu, harga emas juga terpengaruh oleh tingkat pengangguran AS yang rendah, yang merupakan indikator kuat pasar tenaga kerja.

Adapun kenaikan harga emas seiring optimisme seputar potensi kesepakatan perdamaian Amerika Serikat (AS)-Iran meredakan kekhawatiran inflasi yang terus menerus dapat membuat suku bunga tetap tinggi untuk waktu lebih lama.

Terlepas dari baku tembak baru-baru ini antara AS dan Iran, ujian paling signifikan dari gencatan senjata selama sebulan mereka, Iran menyatakan bahwa situasinya telah stabil, sementara Presiden AS Donald Trump mengkonfirmasi gencatan senjata tetap"berlaku. Investor juga mencermati laporan pekerjaan AS terbaru, yang mengungkapkan bahwa ekonomi menambah 115.000 pekerjaan bulan lalu, melampaui ekspektasi 62.000 dan menunjukkan kekuatan berkelanjutan di pasar tenaga kerja.

Sejak perang dimulai pada akhir Februari, harga emas telah turun lebih dari 10%, tertekan oleh kenaikan harga minyak yang memicu kekhawatiran inflasi dan mengaburkan prospek suku bunga. Harga emas perhiasan di Raja EmasK24*: Rp 2.510.000 per gram. K21: Rp 1.948.000 per gram. K17: Rp 1.577.000 per gram.

K13: Rp 1.205.000 per gram. K9: Rp 836.000 per gram. Harga emas perhiasan di Laku Emas Pedagang memperlihatkan perhiasan emas di sebuah toko Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (3/9/2015). Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini terpantau bergerak stabil di posisi Rp560 ribu per gram.

Kadar 24K (99%): Rp 2.493.000 per gram. Kadar 21K: Rp 1.959.000 per gram. Kadar 18K: Rp 1.675.000 per gram. Kadar 15K: Rp 1.393.000 per gram.

Kadar 12K: Rp 1.111.000 per gram Sebelumnya, harga emas dunia dilanjutkan kenaikan pada perdagangan Jumat, 8 Mei 2026. Kenaikan harga emas dunia ini seiring laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang lebih kuat dari perkiraan. Harga emas juga menuju kenaikan mingguan seiring optimisme atas potensi berakhirnya konflik Iran membantu meredakan kekhawatiran tentang inflasi dan suku bunga yang tinggi. Mengutip CNBC, harga emas spot naik 0,8% menjadi USD 4.723,28 per ounce.

Harga emas batangan telah naik 2,4% pada pekan ini. Harga kontrak emas berjangka AS untuk pengiriman Juni naik 0,5% menjadi USD 4.733. Data menunjukkan lapangan kerja AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada April. Sementara itu, tingkat pengangguran tetap stabil di 4,3% menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja.

Harga perak spot naik 3,1% menjadi USD 80,88 per ounce, platinum naik 0,2% menjadi USD 2.026,80, keduanya menuju kenaikan mingguan. Palladium turun 0,3% menjadi USD 1.476,18 tetapi turun hampir 3% untuk pekan ini





