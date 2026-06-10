Raphinha: Tim Samba Masih Analisis Tim Nasional Maroko, Pertandingan Babak Penyisihan Grup Piala Dunia 2026

Winger Tim Nasional Brasil, Raphinha, mengatakan bahwa Tim Samba masih menganalisis Tim Nasional Maroko, yang akan mereka hadapi pada Sabtu malam mendatang (waktu Pantai Timur AS), dalam pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers dengan media Brasil di kamp pelatihan Seleção di Amerika Serikat, Raphinha berkomentar mengenai pertandingan yang akan datang: "Kami masih menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, serta area di mana kami bisa menghadapi kesulitan yang lebih sedikit, agar dapat menangani kelemahan mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kekuatan mereka."Dalam angka... Pertandingan Maroko vs Brasil adalah yang terkuat di babak penyisihan grup Piala Dunia.

Winger Tim Nasional Brasil , Raphinha , mengatakan bahwa Tim Samba masih menganalisis Tim Nasional Maroko , yang akan mereka hadapi pada Sabtu malam mendatang (waktu Pantai Timur AS), dalam pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 .

Dalam konferensi pers dengan media Brasil di kamp pelatihan Seleção di Amerika Serikat, Raphinha berkomentar mengenai pertandingan yang akan datang: "Kami masih menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, serta area di mana kami bisa menghadapi kesulitan yang lebih sedikit, agar dapat menangani kelemahan mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kekuatan mereka.

"Dalam angka... Pertandingan Maroko vs Brasil adalah yang terkuat di babak penyisihan grup Piala Dunia. Bintang Barcelona itu melanjutkan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Brasil "Globo": "Masih ada banyak hari sebelum pertandingan, sehingga kami dapat meningkatkan pemahaman kami tentang apa yang perlu kami ketahui tentang mereka dengan lebih baik.

"Pertandingan antara Seleção dan Maroko akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, AS, pada pukul 19.00 waktu Brasil (pukul 00.00 waktu Maroko pada hari Minggu), dalam rangkaian pertandingan Grup C yang juga diikuti oleh Skotlandia dan Haiti. Tim Atlas Beruang bermain imbang dalam pertandingan persahabatan terakhir mereka melawan Norwegia (1-1), sementara Brasil mengalahkan Mesir (2-1).

Para penari Samba bermimpi menjuarai Piala Dunia untuk keenam kalinya dalam sejarah mereka, sementara timnas Maroko berambisi untuk melampaui prestasi edisi sebelumnya, ketika mereka menempati posisi keempat





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