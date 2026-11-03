Raphinha Cetak Rekor Bersama Barcelona dan Arsenal

Raphinha mencetak dua gol untuk Barcelona atas Aston Villa, menyamai rekornya sebagai pencetak gol terbanyak ketiga klub di Liga Champions dan masuk daftar top skorer Brasil.

Striker asal Brasil, Raphinha, telah mencatatkan sejarah baru bersama Barcelona setelah performanya yang luar biasa dalam laga Liga Champions Eropa melawan Aston Villa. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa malam ini menjadi momen penting bagi sang pemain untuk membuktikan diri di kancah klub internasional tertinggi di Eropa.

Dalam laga pekan keempat fase liga kompetisi antarklub Eropa tersebut, Barcelona meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas tim asal Inggris, Aston Villa. Kemenangan ini sangat berharga bagi Barcelona karena menunjukkan dominasi mereka di kandang sendiri dan menjadi momentum positif bagi kelangsungan kampanye mereka di turnamen bergengsi ini.

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Rincian Dua Gol Raphinha di Liga Champions

Gol pertama yang dicetak oleh Raphinha terjadi pada menit ke-52 melalui tembakan keras yang ia lemparkan dari luar garis kotak penalti. Tendangan tersebut membuktikan kemampuan individu Raphinha dalam situasi sulit untuk melepaskan diri dari tekanan pertahanan lawan.

Berikutnya, pada menit ke-64, Raphinha menambahkan gol keduanya ke dalam lemari gawang Aston Villa. Gol kedua ini dihasilkan melalui sambaran tepat yang ia dapatkan dari umpan silang yang disajikan oleh Joao Cancelo. Kombinasi antara Cancelo dan Raphinha ini menjadi kunci utama dalam menciptakan ketegangan bagi pertahanan Aston Villa.

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Posisi Raphinha di Daftar Pencetak Gol Brasil

Kemunculan dua gol tersebut membawa Raphinha masuk ke dalam daftar sepuluh pemain Brasil tersubur sepanjang sejarah turnamen Liga Champions. Prestasi ini menyamakan pencapaiannya dengan Roberto Firmino, mantan bintang Liverpool yang juga dikenal dengan performa golnya di kompetisi Eropa.

Di puncak daftar pencetak gol Brasil di kompetisi ini, posisi pertama masih dipegang oleh Neymar dengan torehan fantastis sebanyak 43 gol. Angka tersebut ia kumpulkan selama berkarir bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain, menjadikannya ikon terbesar Brasil dalam sejarah kompetisi ini.

Rekor Pencetak Gol Terbanyak Barcelona

Selain menjadi pemain Brasil tersubur, Raphinha juga mencatatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak ketiga bagi Barcelona di Liga Champions. Prestasi ini menyamai pencapaian Robert Lewandowski, yang juga menjadi legenda klub saat ini. Rekor ini menempatkan Raphinha di barisan elite penyerang Barcelona di kompetisi Eropa.

Untuk menyamai rekor Luis Suarez yang berada di posisi kedua daftar pencetak gol Barcelona, Raphinha hanya membutuhkan dua gol lagi. Sementara itu, Lionel Messi masih memegang rekor absolut sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona di Liga Champions dengan total 120 gol yang tidak terpecahkan hingga saat ini.