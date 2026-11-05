Rapat KAI dan KSP Lanjut, Skandal Penyadapan Prabowo Terus Investigasi

Aktivitas Istana Presidensial berjalan normal meski Listyo Sigit ditetapkan tersangka penyadapan. Proyek Kereta Api Indonesia dan pengarahan Ariyo Windutomo lanjut digelar di Gedung Bina Graha.

Kegiatan operasional di Istana Kepresidenan Jakarta terus berlangsung intensif tanpa terganggu oleh skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sedang dalam proses penyelidikan hukum. Meskipun dugaan praktik pengawasan ilegal telah berlangsung selama setahun terakhir, Kepala Negara tetap menggelar rapat terbatas untuk membahas program prioritas pemerintahan nasional. Pada Kamis, 5 November 2026, agenda kerja di Istana terus berjalan sebagaimana mestinya, menunjukkan stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik yang sedang terjadi.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, di sayap timur Kompleks Istana Kepresidenan. Pertemuan ini secara khusus fokus membahas progres revitalisasi infrastruktur perkeretaapian yang menjadi salah satu fokus strategis pembangunan negara saat ini. Bobby Rasyidin melaporkan perkembangan rencana percepatan program revitalisasi Stasiun Gambir yang akan diimplementasikan secara terintegrasi dengan monumen nasional.

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Proyek Revitalisasi Stasiun Gambir dan Bali

Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa rencana revitalisasi tersebut akan menggabungkan Stasiun Gambir dan Monumen Nasional menjadi satu kawasan terintegrasi yang modern dan fungsional. Koridor yang ada di sisi timur Stasiun Gambir rencananya akan dihubungkan secara fisik dan konektivitas dengan koridor MRT Jakarta yang berlokasi di sisi barat. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan simpul transportasi massal yang efisien bagi masyarakat ibu kota.

Untuk merealisasikan visi tersebut, proyek revitalisasi Stasiun Gambir dibagi menjadi dua tahapan yang dijadwalkan memakan waktu selama dua tahun. Selain proyek di Jakarta, Bobby juga melaporkan perkembangan program pembangunan jalur dan layanan kereta api di Bali. Proyek infrastruktur transportasi di pulau wisata ini juga akan dibangun dalam dua tahap dengan durasi waktu yang sama selama dua tahun. Anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan jalur kereta api di Bali mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

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Tahap pertama pembangunan jalur kereta api di Bali akan difokuskan pada kawasan dari Ngurah Rai menuju Legian. Setelah fase pertama selesai, proyek akan dilanjutkan pada fase kedua yang menghubungkan kawasan Legian menuju Canggu. Rencana strategis ini menandai percepatan signifikan dalam pengembangan jaringan transportasi rel di luar Jawa untuk mendukung sektor pariwisata nasional.

Pengarahan Strategi Kantor Staf Kepresidenan

Sementara Presiden Prabowo Subianto membahas proyek teknis dengan Bobby Rasyidin, Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo mengadakan rapat dengan jajaran Kantor Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha. Ariyo yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan setelah Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, memberikan arahan strategis terkait peran lembaga tersebut. Ia menekankan bahwa tugas utama lembaga ini adalah mengawal program prioritas pemerintah agar sesuai dengan visi dan misi presiden.

Ariyo Windutomo menegaskan bahwa Kantor Staf Kepresidenan tidak boleh menjadi hambatan dalam pelaksanaan program nasional. Lembaga ini memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan koordinasi yang krusial untuk mendukung kesuksesan program-program prioritas sesuai amanah presiden. Ia mengajak seluruh jajarannya untuk tetap fokus memantau isu-isu strategis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif kepada kepala negara.

Menurut Ariyo, dinamika yang terjadi dalam beberapa hari terakhir harus menjadi momentum bagi Kantor Staf Kepresidenan untuk memperkuat komitmen organisasi. Ia berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga integritas, kesetiaan, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Penekanan pada etika profesi ini penting untuk memastikan lembaga tetap efektif dalam mendukung stabilitas pemerintahan di tengah situasi yang sedang berlangsung.

Latar Belakang Penetapan Tersangka Penyadapan

Kedua agenda strategis di Istana Kepresidenan berlangsung tepat dua hari setelah Badan Reserse Kriminal Polri mengumumkan penetapan tersangka kasus penyadapan. Pada Selasa, 3 November 2026, Polri menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka, salah satunya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru saja menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sejak 1 Oktober 2026. Penetapan ini menandai langkah tegas penegak hukum dalam mengungkap jaringan penyadapan ilegal yang melibatkan tokoh tingkat tinggi.

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Para tersangka diduga memerintahkan pelaksanaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik antara tahun 2025 hingga 2026. Kegiatan pengawasan ini dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang sah. Kepolisian menduga praktik penyadapan dilakukan tanpa kaitan dengan penegakan hukum dan tersangka bahkan menghapus jejak log sistem pada Oktober 2026.

Karena pelanggaran tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mereka juga diancam dengan Pasal 332 Ayat 1 dan atau Ayat 2 KUHP serta Pasal 32 Ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran hukum ini menunjukkan kompleksitas dan tingkat keparahan kasus yang telah mengganggu jalannya pemerintahan.

Motif Makar dan Respon Pemerintah

Di tengah proses hukum yang berjalan, pemerintahan merespon dinamika ini dengan penggantian kepemimpinan di lembaga kunci. Pada Rabu, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengumumkan pencopotan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pengumuman ini disertai dengan penunjukan resmi Ariyo Windutomo untuk memimpin lembaga tersebut secara sementara hingga proses hukum selesai.

Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan menyampaikan dugaan kuat bahwa motif di balik penyadapan tersebut adalah makar. Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sugiono menduga bahwa upaya penyadapan terhadap presiden dilatarbelakangi oleh niat untuk menggulingkan atau merusak stabilitas kekuasaan yang sah.

Keberlanjutan agenda rapat antara Presiden Prabowo Subianto dengan pejabat kunci seperti Bobby Rasyidin dan Ariyo Windutomo menunjukkan ketahanan birokrasi. Langkah-langkah administratif dan hukum yang diambil pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa program pembangunan nasional tidak terhambat oleh konflik internal. Proses investigasi Polri terhadap kasus penyadapan akan terus berlanjut untuk mengungkap dimensi politik di balik tindakan ilegal tersebut.