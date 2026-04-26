RANS Simba Bogor Akui Bermain di Bawah Standar Usai Kalah Telak dari Pelita Jaya Jakarta

Pelatih RANS Simba Bogor, Antonius Joko Endratmo, menyatakan timnya bermain tidak sesuai harapan dan mengakui kekalahan telak dari Pelita Jaya Jakarta di IBL, menyoroti inkonsistensi permainan dan kesulitan dalam menembus pertahanan lawan sebagai penyebab utama.

Jakarta (ANTARA) - Pelatih RANS Simba Bogor, Antonius Joko Endratmo , mengakui bahwa performa timnya jauh di bawah harapan saat menghadapi kekalahan telak 58-87 dari Pelita Jaya Jakarta dalam sebuah pertandingan penting di Liga Bola Basket Indonesia ( IBL ).

Kekalahan yang terjadi di GMSB, Jakarta, pada Minggu malam, 26 April, menjadi sorotan utama, dan Antonius menyoroti inkonsistensi permainan sebagai faktor utama penyebabnya. Awal yang menjanjikan di kuarter pertama tidak mampu dipertahankan, dan tim mengalami penurunan performa yang signifikan di kuarter-kuarter berikutnya. Antonius menjelaskan bahwa timnya sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik, mampu memberikan perlawanan dan menjaga selisih poin tetap kompetitif di awal laga. Namun, momentum berubah drastis ketika memasuki kuarter kedua.

Pelita Jaya Jakarta menunjukkan dominasi yang luar biasa, terutama dalam hal pertahanan. Pertahanan rapat yang diterapkan oleh tuan rumah membuat para pemain RANS Simba Bogor kesulitan untuk mengembangkan serangan dan mencetak poin. Tekanan yang dihadapi di kuarter kedua menjadi titik krusial dalam pertandingan tersebut. Pelita Jaya Jakarta berhasil mencetak 33 angka, sementara RANS Simba Bogor hanya mampu menambah tiga poin ke papan skor.

Selisih poin yang sangat besar ini membuat tim RANS Simba Bogor tertinggal jauh dan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan hingga akhir pertandingan. Meskipun ada peningkatan performa di kuarter ketiga dan keempat, selisih poin yang sudah terlanjur lebar membuat upaya untuk bangkit menjadi tidak maksimal. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Lebih lanjut, Antonius menekankan pentingnya peningkatan kepercayaan diri dan efektivitas penyelesaian akhir bagi para pemain.

Dia menyadari bahwa persentase tembakan yang belum optimal menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kekalahan tim. Mantan pebasket nasional ini berharap para pemain dapat fokus pada peningkatan kemampuan individu dan kerja sama tim agar dapat kembali bersaing secara kompetitif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Selain itu, Antonius juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemain pelapis, termasuk Daniel Salamena, yang dinilai memberikan dampak positif bagi tim meskipun hanya mendapatkan menit bermain yang terbatas.

Kontribusi dari pemain pelapis ini menunjukkan adanya potensi dan kedalaman skuad RANS Simba Bogor. Antonius berharap para pemain pelapis dapat terus mengembangkan diri dan siap memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan. Kekalahan ini menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk bekerja lebih keras dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di IBL. Analisis mendalam terhadap pertandingan ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan strategi yang perlu disempurnakan.

Dengan kerja keras dan dedikasi, RANS Simba Bogor diharapkan dapat kembali menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Fokus utama saat ini adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan membangun kembali kepercayaan diri tim. Persiapan yang matang dan strategi yang tepat akan menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IBL RANS Simba Bogor Pelita Jaya Jakarta Basket Antonius Joko Endratmo

United States Latest News, United States Headlines

