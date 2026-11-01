RANS Carnival Jogja 2026 Boikot Tiket Gratis Polemik Raffi

RANS Carnival Jogja 2026 di Sleman menghadapi boikot setelah Raffi Ahmad kritik. Tiket gratis tapi pengunjung sepi karena penolakan musisi dan UMKM.

Festival RANS Carnival Jogja yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, tengah menjadi sorotan publik. Acara besar ini menghadapi gelombang seruan boikot yang signifikan, bahkan sebelum hari pertama dimulai. Banyak pihak yang mempertanyakan kondisi keamanan dan kenyamanan festival tersebut di tengah polemik yang melanda penyelenggara utamanya.

Penolakan Musisi dan Pelaku UMKM

Gelombang penolakan terhadap RANS Carnival tidak terlepas dari polemik yang melibatkan Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Kehadiran tokoh tersebut dalam kegiatan bertema nasional itu menuai kritik keras dan memicu seruan boikot di media sosial. Banyak warga dan aktivis yang menganggap kehadiran Raffi Ahmad di acara tersebut tidak pantas dan provokatif.

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Situasi kontroversial tersebut kemudian memicu sejumlah musisi ternama untuk mengumumkan pengunduran diri dari daftar pengisi acara di Yogyakarta. Nama-nama besar seperti Guyon Waton, Tipe-X, OM Wawes, dan Masdddho memutuskan untuk membatalkan keikutsertaan mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas dan respons atas keresahan publik terhadap figur Raffi Ahmad yang dianggap kontroversial.

Tidak hanya pengisi acara utama, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga membatalkan keikutsertaan mereka dalam RANS Carnival. Bazar dan stand kuliner yang seharusnya menjadi daya tarik utama festival terlihat kosong karena partisipan ekonomi lokal memilih untuk tidak bergabung. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetujuan publik terhadap fenomena Raffi Ahmad telah berdampak luas pada sektor ekonomi kreatif.

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Kondisi Venue dan Tiket Masuk

Bagi masyarakat yang penasaran dengan suasana festival, informasi mengenai harga tiket masuk RANS Carnival Jogja 2026 adalah gratis. Artinya, pengunjung tidak perlu membeli tiket khusus atau membayar biaya administrasi untuk memasuki area festival yang diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung, namun hasilnya berbeda dari ekspektasi.

Meskipun masuk ke area festival tidak dikenakan biaya, pengunjung tetap perlu menyiapkan uang tunai atau dana elektronik apabila ingin membeli makanan, minuman, atau menikmati wahana permainan yang tersedia di dalam venue. Informasi mengenai tarif setiap wahana maupun ketentuan transaksi di dalam area acara sebaiknya dikonfirmasi melalui penyelenggara untuk menghindari kebingungan di lapangan.

Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa suasana festival pada hari pertama, Sabtu (31/10/2026), terlihat sangat sepi pengunjung. Kondisi venue yang seharusnya ramai dengan keramaian dan tawa penonton justru terlihat sunyi. Foto dan video yang tersebar di media sosial mengonfirmasi bahwa antusiasme masyarakat terhadap acara ini jauh di bawah harapan panitia.

Klarifikasi Penyelenggara di Tengah Kritikan

Menanggapi polemik dan kekosongan pengunjung yang terjadi, pihak RANS Carnival menyampaikan klarifikasi resmi melalui akun Instagram pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Penyelenggara mempromosikan RANS Carnival sebagai festival yang menggabungkan berbagai jenis hiburan dalam satu lokasi. Mulai dari pertunjukan musik, bazar UMKM, kuliner khas, hingga wahana permainan untuk segala usia.

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Klarifikasi ini mencoba meredam kritik dengan menegaskan bahwa festival tetap dibuka untuk umum dengan konsep hiburan yang ramah keluarga. Namun, respons netizen masih beragam dan sebagian besar tetap skeptis terhadap integritas penyelenggara yang dikaitkan dengan figur Raffi Ahmad. Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana festival ini akan menangani dua hari ke depan yang dijadwalkan selesai pada 1 November 2026.

Dampak dari seruan boikot ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekonomi. Bagi pelaku UMKM yang masih bertahan, kehadiran pengunjung yang minim berarti kehilangan potensi pendapatan. Bagi musisi yang batal tampil, mereka memilih prinsip di atas keuntungan materi. Fenomena ini menunjukkan kekuatan publik dalam mempengaruhi penyelenggaraan event budaya dan hiburan di Indonesia.

Hingga saat ini, pihak penyelenggara masih berusaha menarik minat pengunjung dengan berbagai promosi dan aktivitas di dalam venue. Namun, stigma negatif yang terbentuk akibat polemik Jakarta masih membayangi pelaksanaan RANS Carnival Jogja. Masyarakat diharapkan dapat menilai acara ini secara objektif tanpa terpancing oleh narasi yang provokatif, sambil tetap menghargai hak masyarakat untuk memilih tidak berpartisipasi.