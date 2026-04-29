Rano Karno Resmikan SDGs Corner dan Evaluasi Keselamatan Perlintasan Kereta Api di DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan SDGs Corner di Museum Bahari dan membahas evaluasi keselamatan perlintasan kereta api setelah kecelakaan di Bekasi. Ia menekankan pentingnya mitigasi dan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kecelakaan serupa. Selain itu, ia juga hadir dalam acara Bang Doel Sapa Warga dan memberikan kemudahan bagi pemilik usaha di bangunan cagar budaya untuk mengajukan pengurangan PBB-P2.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi meresmikan Sustainable Development Goals (SDGs) Corner di Museum Bahari, Jakarta Utara, pada Sabtu (14/2/2026). Dalam acara tersebut, ia juga membahas tanggapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perlintasan kereta api tanpa palang pintu, terutama setelah kecelakaan KRL di Bekasi menjadi sorotan pemerintah pusat.

Rano Karno menekankan bahwa kondisi perlintasan yang tidak tertutup palang pintu menjadi catatan penting yang harus terus dievaluasi. Ia menyatakan bahwa Jakarta memiliki beberapa lintasan yang mungkin tidak dilengkapi palang pintu, tetapi minimal ada petugas yang menjaga. Hal ini menjadi langkah mitigasi sementara untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi kecelakaan di masa depan.

Rano juga menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi di wilayah Bekasi saat ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat, PT KAI, dan pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka panjang. Ia berharap peristiwa kecelakaan serupa tidak terulang lagi dan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat sistem keselamatan di perlintasan sebidang. Kecelakaan KRL yang menabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur terjadi ketika KRL melintas di Jalan Ampera, Bekasi, dan menabrak taksi.

Akibat tabrakan tersebut, sebanyak 106 orang menjadi korban, di mana 16 orang dinyatakan meninggal dunia, 46 orang masih dalam observasi, dan sisanya mengalami luka-luka dengan tingkat yang bervariasi. Selain itu, Rano Karno juga hadir dalam acara Bang Doel Sapa Warga di Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Jalan Kompleks Angkasa Pura blok PQRS, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/4/2026). Ia menegaskan pentingnya memperkuat sistem keselamatan di perlintasan kereta api untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan.

Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan kemudahan bagi pemilik usaha di bangunan cagar budaya untuk mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, acara Art Jakarta Gardens 2026 akan menampilkan 26 galeri dalam negeri dan Asia, dengan detail tanggal dan lokasi yang telah ditetapkan. BMKG juga mencatat terjadinya dua kali gempa bumi di Indonesia pada Kamis (23/4/2026).

Kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi juga menjadi sorotan publik, dengan banyaknya video kecelakaan yang tersebar di media sosial, yang menimbulkan trauma kedua bagi keluarga korban. KRL Cikarang Line kembali beroperasi penuh pada siang hari setelah terdampak kecelakaan kereta api. Selain itu, dua bus jemaah haji Indonesia juga mengalami tabrakan di Madinah, yang menyebabkan 10 orang mengalami luka-luka





