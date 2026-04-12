Rano Karno Ingatkan Potensi DBD Akibat El Nino, Pemprov DKI Gencarkan Kerja Bakti

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengingatkan masyarakat akan potensi peningkatan kasus DBD akibat dampak El Nino. Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja bakti serentak di delapan kecamatan Jakarta Barat sebagai upaya pencegahan.

Waktu baca 2 menit. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin kegiatan kerja bakti di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat, pada hari Minggu (12/4/2026). Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta , Rano Karno, memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai potensi peningkatan kasus penyakit demam berdarah dengue ( DBD ) yang diperkirakan akan menjadi salah satu dampak dari fenomena El Nino pada paruh kedua tahun 2026.

Beliau menekankan pentingnya kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit ini, mengingat masa transisi pancaroba yang diperkirakan akan lebih panjang dan suhu di Jakarta serta Indonesia secara umum akan meningkat. \Sebagai langkah preventif untuk menanggulangi potensi peningkatan kasus DBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar kegiatan kerja bakti serentak di delapan kecamatan di Jakarta Barat pada hari Minggu. Kecamatan-kecamatan yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi Kebon Jeruk, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan, Kembangan, Palmerah, Tambora, dan Taman Sari. Fokus utama dari kegiatan kerja bakti ini adalah penanganan berbagai permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian bersama, termasuk pengangkutan sampah yang sudah dipilah, pengangkutan lumpur, normalisasi saluran air, pembersihan kali dan badan air, serta pembongkaran bangunan yang menghalangi saluran air. Rano Karno menjelaskan bahwa penumpukan sampah dan genangan air berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk penyebab DBD, yang sangat berbahaya terutama bagi anak-anak. Kegiatan kerja bakti tersebut juga mencakup penebangan pohon yang sudah tua atau berpotensi membahayakan, perbaikan jalur pedestrian, dan penataan kabel listrik untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Rano Karno berharap bahwa kegiatan kerja bakti ini dapat menjadi gerakan rutin dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Beliau berharap gerakan serupa dapat diikuti oleh seluruh wilayah di Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman DBD. \Mengutip data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 10 kecamatan yang mencatatkan jumlah kasus DBD tertinggi sejak tahun 2022 hingga 2025. Beberapa di antaranya adalah Cempaka Putih, Pasar Rebo, Mampang Prapatan, Kelapa Gading, dan Kembangan. Data historis selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa puncak kasus DBD tahunan biasanya terjadi pada bulan April. Hal ini seiring dengan perubahan musim, peningkatan suhu udara, dan curah hujan yang menjadi kondisi ideal bagi perkembangan nyamuk Aedes aegypti, vektor utama penyebaran penyakit DBD. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk, seperti yang dilakukan melalui kegiatan kerja bakti, menjadi sangat krusial untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini dan melindungi kesehatan masyarakat





DBD El Nino Kerja Bakti Jakarta Pencegahan

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Halalbihalal Jakarta Perkuat Persatuan di Tengah KeberagamanWakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri acara Halalbihalal Pemprov DKI Jakarta di Taman Fatahillah, Jakarta Barat, yang menekankan pentingnya persatuan dan toleransi di tengah keberagaman kota Jakarta. Rano menyerukan agar warga merasa memiliki kota dan merangkul perbedaan budaya.

Read more »

Rano Karno Ungkap Faktor di Balik Predikat Aman Jakarta di Asia TenggaraRano Karno menyebut pendekatan kebudayaan dan toleransi beragama menjadi faktor penting yang mendorong Jakarta dinilai sebagai kota teraman kedua di ASEAN.

Read more »

Fenomena El Nino Godzilla, Rano Karno Ingatkan soal Dampaknya di JakartaRano Karno mengingatkan potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang disebut Godzilla.

Read more »

Hadiri Dharma Santi Nyepi, Rano Karno Janjikan Kegiatan Umat Agama di Jakarta Terus DilanjutkanBerita Hadiri Dharma Santi Nyepi, Rano Karno Janjikan Kegiatan Umat Agama di Jakarta Terus Dilanjutkan terbaru hari ini 2026-04-12 19:03:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Rano Karno ingatkan warga Jakarta soal potensi DBD imbas El NinoWakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan masyarakat terkait potensi penyakit demam berdarah dengue (DBD) sebagai salah satu dampak fenomena El Nino ...

Read more »

Waspada El Nino 2026, Wagub Rano Karno Ingatkan Ancaman DBD Mengintai JakartaBerita Waspada El Nino 2026, Wagub Rano Karno Ingatkan Ancaman DBD Mengintai Jakarta terbaru hari ini 2026-04-12 21:52:43 dari sumber yang terpercaya

Read more »