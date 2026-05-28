Rano Karno Apresiasi Sistem Keamanan Digital Si Jaga Warga di Gandaria Utara

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memberikan apresiasi atas penerapan sistem keamanan berbasis digital Si Jaga Warga di RT11 Gandaria Utara yang berhasil menekan angka kriminalitas dan meraih juara siskamling tingkat provinsi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno , mengapresiasi penerapan sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital “ Si Jaga Warga ” yang diterapkan di RT11/RW07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan .

Sistem ini bahkan meraih juara sistem keamanan lingkungan atau siskamling tingkat Provinsi DKI Jakarta. Menurut Rano, keberhasilan Jakarta dalam menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kepedulian warganya.

“Tidak ada gunanya tentara dan polisi kalau masyarakat Jakartanya tidak peduli. Tapi begitu masyarakat Jakarta peduli, menjaga Jakarta menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Rano saat mengunjungi RT11 pada Rabu, 27 Mei 2026. Rano menjelaskan bahwa inovasi yang diterapkan di RT11 dapat dicontoh oleh daerah lain di Jakarta. Sistem tersebut meliputi pelatihan siskamling, pemasangan CCTV, e-gate, GPS tracker, panic button alarm, hingga command center.

“Kalau sistem ini bisa diterapkan di setiap gang saja, minimal wilayah itu aman. Tetapi inovasi itu kalau tidak dilaksanakan dengan kemauan bersama tentu sulit,” ucapnya. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi pelaku UMKM untuk memperluas strategi promosi dan peluang pasar.

“Kalau AI yang kita siapkan ini dimanfaatkan, kita bisa tahu produk tertentu laku di daerah mana. Data itu bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga luar negeri,” imbuhnya. Sistem keamanan berbasis teknologi ini dinilai efektif dalam mengurangi angka kriminalitas di lingkungan RT tersebut. Dengan adanya CCTV dan GPS tracker, warga dapat memantau situasi secara real-time dan merespons cepat jika terjadi kejadian mencurigakan.

Rano berharap inovasi seperti ini bisa diadopsi secara luas di seluruh Jakarta, sehingga keamanan menjadi tanggung jawab kolektif.

“Kami bersyukur selama satu tahun di Jakarta ini, ternyata yang menjaga Jakarta adalah masyarakatnya,” tutup Rano. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana mendorong penerapan sistem serupa di setiap RW dan RT untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga





