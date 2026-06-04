Rangkuman Berita: Vonis Noel, Serangan Gaza, Kebijakan Sampah Jakarta, Pelemahan Rupiah, dan Penahanan Silmy Karim

Kumpulan berita terkini: sidang vonis mantan Wamenaker Noel di Tipikor, serangan Israel di Gaza yang terus memakan korban, penerbitan Ingub pemilahan sampah di Jakarta, pelemahan rupiah ke Rp18.019 per dolar AS, serta penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang pembacaan putusan atau vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, pada Kamis (4/6/2026).

Noel tampak hadir dalam persidangan tersebut, didampingi tim kuasa hukumnya. Sidang berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Hingga berita ini diturunkan, putusan majelis hakim belum diumumkan secara resmi. Kasus yang menjerat Noel terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2022-2024.

Ini merupakan salah satu kasus besar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian. Sementara itu, serangan militer Israel di Kota Gaza terus berlanjut meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 11 Oktober 2025. Pada Kamis pagi, serangan udara Israel menghantam empat titik apartemen di Kota Gaza secara hampir bersamaan sebelum fajar. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya sembilan orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Lima di antaranya merupakan anggota dari satu keluarga. Sejak eskalasi konflik pada Oktober 2023, total korban tewas di Jalur Gaza mencapai sedikitnya 72.942 jiwa, sementara lebih dari 172.000 orang mengalami luka-luka. Ribuan warga Palestina masih dinyatakan hilang tertimbun reruntuhan. Lebih dari 2 juta warga Gaza terpaksa mengungsi akibat kerusakan masif pada perumahan dan infrastruktur.

Militer Israel terus memperluas kontrol dan melakukan serangan yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka baru. Di dalam negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang atau diangkut ke tempat penampungan sementara. Warga diwajibkan memilah sampah rumah tangga menjadi empat kategori: organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diberi wadah merah, serta residu abu-abu atau hitam.

Kebijakan ini bertujuan mengurangi volume sampah secara drastis sebelum dikirim ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pemerintah berharap gerakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sementara itu, nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis pagi. Sekitar pukul 10.12 WIB, rupiah melemah hingga menyentuh level Rp 18.019 per dolar AS.

Tekanan ini dipicu oleh kuatnya indeks dolar AS di pasar global serta kekhawatiran pasar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Posisi ini menjadi salah satu titik terlemah dalam beberapa waktu terakhir. Bank Indonesia (BI) terus memantau pergerakan pasar dan mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah situasi global yang tidak pasti. Di panggung hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, pada Kamis (4/6/2026) dini hari.

Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan intensif sejak Rabu malam. Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan sistem informasi imigrasi dan pemasyarakatan. KPK masih melakukan pengembangan penyidikan dan belum merilis detail lengkap kasus tersebut. Penahanan ini menjadi sorotan publik mengingat posisi Silmy sebagai pejabat tinggi di kementerian





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