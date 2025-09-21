Rangkuman Berita Otomotif dan Gaya Hidup: BlackAuto Battle 2025, Drone Terbaru, dan Tips Sehat

Ikhtisar berita terkini meliputi sorotan di BlackAuto Battle 2025, peluncuran drone DJI Mini 5 Pro, tips gaya hidup sehat, dan berita menarik lainnya dari dunia otomotif dan gaya hidup pada 21 September 2025.

Sorotan utama dalam dunia otomotif dan gaya hidup pada Minggu, 21 September 2025, menampilkan beragam berita menarik, mulai dari kompetisi modifikasi mobil yang sengit hingga peluncuran teknologi terbaru. Ajang BlackAuto Battle 2025 seri kedua menjadi pusat perhatian dengan persaingan ketat antar mobil yang tampil dengan modifikasi unik.

Nissan Skyline GT-R R34 berhasil memukau dengan tenaga luar biasa mencapai 528,1 daya kuda dalam uji Dyno Test kelas Free For All (FFA), menegaskan dominasinya. Sementara itu, Toyota GT86 dan Civic FD juga menunjukkan performa terbaik mereka di lintasan uji tenaga, membuktikan betapa tingginya standar kompetisi. Ketatnya persaingan bahkan mengakibatkan beberapa peserta gugur hanya karena selisih tipis dalam pengujian tenaga, memperlihatkan tingkat kompetisi yang sangat kompetitif. Tidak hanya fokus pada performa mesin, kompetisi audio juga menyajikan persaingan yang tak kalah seru melalui Black Out Loud. Tim Meloncrot berhasil keluar sebagai juara dengan skor fantastis 162 desibel, mencetak rekor baru. Abbas, perwakilan tim, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini didukung oleh penggunaan sistem baterai lithium baru yang berkapasitas lebih besar, yang membantu menjaga stabilitas suara dan membawa mereka meraih kemenangan. Kompetisi ini mempertandingkan tiga kategori bergengsi, yaitu SQ, SQL, dan SPL, dengan dukungan asosiasi internasional seperti EMMA (Eropa), USACI (Amerika), dan CAN (Indonesia-Asia) untuk menjaga standar kualitas. Kemeriahan acara semakin terasa dengan kehadiran booth BlackXperience yang menawarkan simulator, Photo AI, dan merchandise eksklusif, serta aksi memukau dari Garasi Drift dengan Toyota GR Corolla yang lincah di lintasan. Boy Prabowo, perwakilan panitia, menyampaikan antusiasme tinggi dari para peserta di Surabaya, dengan slot yang terisi penuh, bahkan termasuk delapan mobil dari Bali yang membawa semangat Bali Pride. \Selain berita otomotif, sorotan juga tertuju pada gaya hidup dan teknologi. Peluncuran drone terbaru DJI Mini 5 Pro dengan kamera 1 inci 50 MP, baterai hingga 52 menit, dan fitur LiDAR, serta harga yang terjangkau, menarik perhatian para penggemar teknologi. Informasi mengenai layanan SIM Keliling pada 21 September 2025 di Jakarta dan Tangerang Selatan juga turut disajikan, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kendaraan. Artikel populer lainnya membahas berbagai topik menarik, termasuk prediksi Marc Marquez mengenai seri flyaway tersulit MotoGP 2025 di Mandalika dan Sepang, serta kesiapan Alex Marquez yang resmi mendapatkan motor Ducati spesifikasi pabrikan mulai MotoGP 2026, bersaing dengan pembalap top untuk merebut gelar juara. Selain itu, artikel yang membahas tips gaya hidup sehat untuk pria juga turut menjadi sorotan, dengan fokus pada makanan, olahraga, tidur, dan kebiasaan sehat untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. \Berita lain yang menarik perhatian adalah sorotan terhadap kendaraan mewah yang digunakan oleh Presiden Prabowo saat lawatan ke Jepang, menambah warna berita otomotif dengan sentuhan kemewahan. Selain itu, artikel tentang minuman segar khas Jawa Barat, yaitu es doger Bandung, juga menjadi daya tarik bagi pembaca, menggugah selera dengan cita rasa manis, gurih, dan legit. Berita lain yang relevan mencakup masalah anak-anak yang takut ke dokter, dengan penjelasan penyebab dan solusinya. Pada sisi lain, terdapat juga laporan mengenai kasus seorang guru PAUD di Kendal yang digerebek warga karena diduga memiliki hubungan asmara dengan Kapolsek setempat, menambah keragaman topik berita. Terakhir, artikel tentang khasiat jus seledri yang kaya serat, vitamin K, dan antioksidan juga turut disajikan, membahas manfaatnya bagi kesehatan, termasuk menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan kulit, dan membantu diet sehat





