Rangkuman Berita Nasional: Dinamika Ekonomi, Tragedi Sosial, dan Kepemimpinan Daerah

Kumpulan berita terkini mengenai lonjakan harga emas, kecelakaan maut di Sumatera Selatan, aksi sosial Dedi Mulyadi, hingga aktivitas viral Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Kondisi ekonomi domestik saat ini sedang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada sektor logam mulia. Harga emas UBS kini dibanderol mencapai Rp2.894.000 per gram, mengalami kenaikan sebesar Rp111.000 dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp2.783.000 per gram.

Tidak jauh berbeda, emas Antam juga mencatatkan peningkatan harga menjadi Rp2.936.000 per gram, naik sebesar Rp65.000 dari posisi sebelumnya yaitu Rp2.871.000 per gram. Kenaikan ini menjadi sinyal bagi para investor untuk lebih cermat dalam mengelola aset investasi mereka di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, kabar yang lebih ringan datang dari dunia olahraga, di mana pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, mencuri perhatian publik setelah terlihat menikmati kuliner tradisional Indonesia, yaitu pecel dan rempeyek, bersama atlet kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri.

Pertemuan santai ini tidak hanya menunjukkan keakraban antara pelatih dan atlet, tetapi juga memperlihatkan ketertarikan warga asing terhadap kekayaan kuliner Nusantara yang sangat beragam. Namun, kabar duka menyelimuti wilayah Sumatera Selatan setelah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan Bus ALS dan sebuah truk tangki. Tragedi memilukan ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Pihak kepolisian tengah bekerja keras mengungkap tabir penyebab kecelakaan tersebut, dengan dugaan sementara bahwa sopir bus kehilangan kendali atas kendaraannya sehingga berujung fatal.

Di tempat lain, Jawa Barat juga tengah berjuang menghadapi bencana alam. Tokoh masyarakat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi bencana longsor di Jawa Barat untuk memberikan dukungan moral serta bantuan nyata. Beliau menawarkan program relokasi bagi warga yang rumahnya tidak lagi layak huni serta memberikan kompensasi sebesar Rp100 juta bagi warga yang terdampak parah agar mereka dapat memulai hidup baru di tempat yang lebih aman. Langkah responsif ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat setempat yang merasa diperhatikan oleh pemimpin daerahnya.

Isu pendidikan juga menjadi sorotan hangat setelah viralnya video yang memperlihatkan seorang guru BK di salah satu SMKN di Garut mencukur rambut belasan siswinya. Tindakan disiplin yang dianggap berlebihan ini menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang kemudian meminta klarifikasi langsung dari pihak sekolah. Saat dikonfirmasi, beberapa siswi berdalih bahwa mereka mewarnai rambut dan menggunakan riasan wajah yang mencolok agar terlihat lebih cantik.

Menanggapi hal ini, guru BK yang bersangkutan, Ai Nursaidah, akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada para siswi setelah diundang oleh Dedi Mulyadi. Kejadian ini memicu diskusi publik mengenai batasan antara penegakan disiplin sekolah dengan hak ekspresi siswa di lingkungan pendidikan. Sementara itu, dari wilayah timur Indonesia, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi perbincangan netizen setelah melakukan pemantauan langsung ke Sekolah Rakyat Akekolano.

Dalam kunjungannya, ia memberikan tes perkalian dadakan kepada para siswa, yang justru membuat netizen membandingkan kualitas pendidikan masa kini dengan zaman dahulu. Selain itu, gaya bicara Sherly Tjoanda saat berpidato tanpa teks di depan para Aparatur Sipil Negara juga menjadi sorotan karena dianggap lugas dan berani. Dukungan besar bagi kepemimpinan Sherly Tjoanda juga datang dari keluarga intinya, termasuk putra sulungnya, Edbert Laos.

Di sisi lain, Sherly juga sempat menghebohkan publik saat tertangkap kamera bertemu dengan seorang kakek yang memiliki istri muda, sebuah momen yang dianggap unik oleh warga net. Terakhir, dunia hukum dan olahraga turut memberikan warna dalam pemberitaan terkini. Penahanan dokter Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen resmi diperpanjang oleh pihak berwenang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, di ranah olahraga, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan kekecewaannya terkait penyelenggaraan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Pertandingan besar yang seharusnya menjadi pesta bola di ibu kota tersebut justru dipindahkan ke Samarinda, yang memicu kritik mengenai koordinasi keamanan dan manajemen pertandingan skala besar di Jakarta





