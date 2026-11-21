Ikhtisar peristiwa penting sepekan terakhir di Indonesia, mencakup rencana habitat Badak Jawa, pengembangan Sekolah Lansia, perluasan program MBG, hingga skema baru huntap korban bencana di Sumatera.

Minggu, 22 November 2026, menandai akhir dari satu minggu padat peristiwa humaniora di Indonesia yang berlangsung antara tanggal 25 hingga 21 November. Fokus utama publik dan pemerintah tertuju pada upaya pelestarian alam, peningkatan kesejahteraan lansia, serta penanganan dampak bencana alam di berbagai wilayah. Beberapa kebijakan strategis juga diumumkan untuk memperluas jangkauan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Badak Jawa dan Kajian Habitat Baru

Kementerian Kehutanan secara resmi menilai bahwa Taman Nasional Alas Purwo memiliki potensi sangat besar untuk dikaji lebih lanjut sebagai habitat kedua bagi populasi Badak Jawa. Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk melindungi spesies langka yang hingga kini masih terbatas wilayah hidupnya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dengan hanya menyisakan satu spesimen bercula satu yang tercatat.

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Optimasi Potensi Bonus Demografi Lansia

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberdayakan penduduk usia tua agar tetap sehat, mandiri, dan produktif melalui pengembangan konsep Sekolah Lansia. Peningkatan jumlah penduduk lansia menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi tahap kedua, mengingat berdasarkan Survei Penduduk Antar-Sensus dua ribu dua puluh lima, proporsi lansia di Indonesia mencapai sebelas koma sembilan puluh tujuh persen atau sekitar dua belas dari setiap seratus penduduk.

Perluasan Jangkauan Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan menargetkan program tersebut dapat melayani sekitar tujuh puluh tujuh hingga tujuh puluh delapan juta penerima manfaat. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pangan dan gizi bagi jutaan warga Indonesia yang menjadi sasaran program bantuan pangan pemerintah ini.

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Dampak Bencana Banjir di Wilayah Aceh

Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat sebanyak dua puluh satu ribu seratus sembilan jiwa dari lima kabupaten dan kota di Aceh terdampak bencana banjir akibat hujan deras yang mengguyur Tanah Rencong dalam sepekan terakhir. Peristiwa ini menuntut respons cepat dari instansi terkait untuk menangani evakuasi dan distribusi logistik bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal.

Naiknya Anggaran Hunian Tetap di Sumatera

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan pemerintah menaikkan besaran bantuan anggaran pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera dari sebelumnya enam puluh juta rupiah menjadi tujuh puluh juta rupiah per rumah. Kenaikan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas konstruksi rumah permanen yang dibangun di atas lahan aman bagi para penyintas bencana di Pulau Sumatera.

Keputusan Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan hutan kota Universitas Indonesia, melainkan pada lahan yang posisinya berimpitan dengan area tersebut di sisi wilayah DKI Jakarta. Keputusan ini diambil untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan kota sekaligus memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan bagi masyarakat sekitar.