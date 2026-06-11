Rangkuman Berita Global dan Nasional Juni 2026: Dari Piala Dunia Hingga Isu Sosial

Laporan komprehensif yang mencakup persiapan Timnas Iran dan Brasil untuk Piala Dunia 2026, krisis kemanusiaan di Lebanon, pelestarian rakit bambu di Bogor, serta aksi protes program Makan Bergizi Gratis di Jakarta.

Semangat Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa sangat kental di berbagai belahan dunia. Di Tijuana, Meksiko, suasana haru dan antusiasme terlihat jelas saat para pemain Tim Nasional Iran tiba untuk mempersiapkan diri.

Mehdi Taremi, sang penyerang tajam, menjadi pusat perhatian para penggemar yang telah menunggu dengan setia di luar Hotel Marriott. Tidak hanya memberikan tanda tangan, Taremi juga terlihat sangat ramah saat menerima album stiker Piala Dunia Panini dari salah satu penggemarnya, menunjukkan kedekatan emosional antara bintang sepak bola dengan pendukung setianya. Hal serupa juga dilakukan oleh gelandang Saeid Ezatolahi dan bek Danial Iri, yang dengan sabar melayani permintaan tanda tangan sebelum mereka bertolak menuju sesi latihan intensif.

Di sisi lain samudera, Tim Nasional Brasil yang kini dipimpin oleh pelatih legendaris asal Italia, Carlo Ancelotti, juga tengah melakukan persiapan matang. Bertempat di Columbia Park Training Center, New Jersey, skuad Selecao mengasah taktik mereka guna menghadapi laga pembuka yang sangat dinantikan melawan Maroko pada 14 Juni 2026 di MetLife Stadium.

Sebagai tim dengan koleksi lima gelar juara dunia, Brasil membawa beban ekspektasi yang sangat besar untuk meraih gelar keenam mereka, menjadikan setiap sesi latihan sebagai langkah krusial menuju kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional. Namun, di tengah gegap gempita dunia olahraga, masyarakat dunia juga menyaksikan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan di wilayah Timur Tengah. Militer Israel terus meningkatkan tekanan dengan mengeluarkan peringatan evakuasi massal yang menyasar puluhan kota dan desa di Lebanon Selatan serta wilayah Timur.

Instruksi untuk segera menjauh dari zona pertempuran ini telah memicu gelombang pengungsian baru, di mana warga yang sebelumnya sempat kembali ke rumah mereka terpaksa harus kembali melarikan diri demi menyelamatkan nyawa keluarga mereka. Krisis ini semakin diperparah dengan rusaknya berbagai infrastruktur vital dan keterbatasan bantuan medis yang sangat kritis di lapangan.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan angka yang sangat mengerikan, dengan total korban tewas mencapai 3.593 orang dan lebih dari 10.990 warga lainnya mengalami luka-luka sejak awal Maret 2026. Situasi ini menggambarkan betapa rapuhnya stabilitas keamanan di wilayah tersebut dan mendesaknya perlunya solusi damai untuk menghentikan penderitaan warga sipil yang tidak berdosa.

Beralih ke suasana yang lebih tenang namun sarat akan nilai sejarah dan budaya, masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih mempertahankan tradisi transportasi air di sepanjang aliran Sungai Cisadane. Di kawasan Ciseeng, layanan rakit bambu yang dikenal luas dengan sebutan getek atau eretan masih beroperasi hingga saat ini. Keberadaan rakit bambu ini menjadi sangat istimewa karena merupakan satu-satunya layanan transportasi serupa yang mampu bertahan sejak era 1960-an.

Secara fungsional, getek menghubungkan wilayah Ciseeng dan Rumpin, memberikan solusi praktis bagi warga yang ingin menghindari kemacetan panjang di jalan darat. Dengan biaya yang sangat terjangkau, yakni hanya lima ribu rupiah untuk satu sepeda motor beserta pengendaranya, pengguna jasa dapat memangkas jarak tempuh perjalanan hingga sekitar lima kilometer. Selain aspek efisiensi waktu dan biaya, rakit bambu ini telah menjadi urat nadi ekonomi lokal dan simbol keteguhan masyarakat dalam menjaga warisan leluhur di tengah arus modernisasi yang semakin deras.

Sementara itu, di ibu kota Jakarta, dinamika sosial dan politik terus memanas dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok Makan Bergizi Gratis Watch. Massa berkumpul di sekitar kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebun Sirih pada Rabu, 10 Juni 2026, untuk menyuarakan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Para pengunjuk rasa mengkhawatirkan dampak jangka panjang program tersebut terhadap beban keuangan negara yang dinilai terlalu berat dan berisiko membebani APBN. Mereka menegaskan bahwa sekadar melakukan pergantian jajaran pimpinan di dalam internal Badan Gizi Nasional tidaklah cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola yang ada. Tuntutan utama mereka adalah adanya perombakan total terhadap sistem manajemen program agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga tidak mengorbankan stabilitas fiskal negara demi kepentingan jangka pendek.

Aksi ini menunjukkan tingginya tingkat pengawasan publik terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara untuk program sosial skala besar





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