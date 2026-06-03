Rangkaian Berita Terkini: Kebakaran Hotel di India, Badai Jangmi, Inflasi, dan Penggeledahan BGN

Berita hari ini mencakup kebakaran hotel di New Delhi, badai tropis Jangmi di Jepang, penurunan produksi padi dan inflasi di Indonesia, penggeledahan kantor BGN oleh Kejagung, serta kemenangan Alwi Farhan di Indonesia Open.

Berbagai peristiwa penting terjadi pada hari Rabu, 3 Juni 2026, baik di dalam maupun luar negeri. Di India, kebakaran hebat melanda sebuah hotel di New Delhi.

Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang berkobar, sementara warga setempat ikut membantu. Situasi dramatis terekam ketika satu keluarga warga negara asing tergantung di jendela hotel untuk menyelamatkan diri dari amukan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Sementara itu, Jepang dilanda Badai Tropis Jangmi yang membawa angin kencang hingga 95 km/jam dan hujan lebat.

Badai ini memicu gangguan transportasi, dengan pembatalan hampir 900 penerbangan domestik dan internasional oleh All Nippon Airways dan Japan Airlines. Layanan kereta cepat Shinkansen di wilayah Kyushu dan Jepang bagian barat juga terganggu. Pemerintah Jepang mengeluarkan imbauan evakuasi bagi ratusan ribu warga di delapan prefektur. Di sektor pertanian Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi luas panen padi nasional pada April 2026 turun 15,47 persen dibanding tahun lalu, yaitu dari 1,65 juta hektare menjadi 1,40 juta hektare.

Penurunan ini berdampak langsung pada produksi padi, baik dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) maupun Gabah Kering Giling (GKG). Produksi GKP pada April 2026 hanya mencapai 9,13 juta ton, turun 16,15 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Sementara produksi GKG tercatat 7,63 juta ton, berkurang 16,03 persen. Meski demikian, secara kumulatif Januari-April 2026, luas panen padi nasional tumbuh tipis 0,43 persen menjadi 4,51 juta hektare.

Inflasi di Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (month to month), naik dari 0,13 persen di April. Lonjakan harga komoditas seperti cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras menjadi pendorong utama. Cabai merah memberikan andil inflasi 0,08 persen, minyak goreng dan bawang merah masing-masing 0,04 persen, tomat 0,03 persen, dan beras 0,02 persen. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan inflasi 0,39 persen dan andil 0,12 persen.

Di sisi hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Juni 2026. Penggeledahan dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan teras lembaga tersebut. Suasana di kantor BGN tampak berbeda dengan pengamanan diperketat; pegawai tidak diperbolehkan memasuki ruang kerja selama proses penggeledahan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas potensi penyimpangan.

Di dunia olahraga, pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Dalam pertandingan babak 32 besar di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa, 2 Juni 2026, Alwi mengalahkan wakil India, Lakshya Sen, dengan skor 21-19, 21-16. Kemenangan ini membawa harapan bagi Indonesia untuk meraih prestasi di turnamen bergengsi tersebut





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Kebakaran Hotel Badai Tropis Jangmi Inflasi Indonesia Penggeledahan BGN Indonesia Open

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