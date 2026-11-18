Komisi III DPR RI menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan 10 poin utama. Langkah ini memperkuat penegakan hukum korupsi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengumumkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah mencapai penyelesaian final dalam tahap pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh Habiburokhman di kompleks parlemen pada Rabu, 18 November 2026, menandai satu langkah signifikan dalam upaya penanggulangan kejahatan ekonomi dan korupsi di tingkat nasional.

Proses Tuntas Pembahasan Naskah Akademik RUU

Proses pengesahan naskah ini melibatkan analisis mendalam terhadap sejumlah masalah yang diinventarisasi oleh panitia kerja. Habiburokhman menjelaskan bahwa Tim Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang berjumlah total 397 poin. Rincian dari jumlah tersebut terdiri atas DIM tetap sebanyak 160, DIM redaksional sebanyak 135, DIM substansi sebanyak 40, DIM yang dihapus sebanyak 44, serta DIM substansi baru yang berjumlah 18 poin.

Also read RUU Perampasan Aset segera tuntas sebab sudah masuk ke timus-timsin

Ketua Komisi III DPR RI tersebut menegaskan bahwa seluruh pembahasan dapat berlangsung dengan efektif dan upaya maksimal dilakukan untuk menyingkirkan setiap permasalahan hukum yang mungkin menghambat efektivitas undang-undang ini. Pendekatan komprehensif ini menjamin bahwa setiap aspek dalam rancangan undang-undang telah dipertimbangkan dengan saksama oleh para ahli dan legislator sebelum mencapai tahap finalisasi.

Dua Puluh Poin Utama Pembahasan Hukum Aset

Dalam paparannya, Habiburokhman merincikan sepuluh poin pokok pembahasan yang menjadi fokus utama dalam penyempurnaan naskah RUU tersebut. Pertama, penegasan terhadap judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses perampasan aset. Perubahan nomenklatur terjadi dari semula "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana" menjadi "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya".

Advertisement

Kedua, pembahasannya meliputi ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset yang terkait dengan korupsi dan kejahatan lainnya. Hal ini mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas pada masyarakat, seperti kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang memiliki jumlah korban sangat banyak dan menuntut keadilan bagi para korban.

Ketiga, undang-undang ini menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, terdapat pengaturan yang jelas mengenai prosedur dan pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana, yang mencakup tahapan mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Mekanisme Jaminan Pihak Ketiga dan Pengelolaan Aset

Pokok pembahasan kelima memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan membebankan kewajiban pembuktian dan memberikan kesempatan yang berimbang kepada semua pihak yang terlibat. Keenam, undang-undang ini menjamin upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana serta pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.

Ketujuh, pembahasan juga mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang kompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Cakupan kewenangan ini meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang independen untuk memastikan transparansi.

Advertisement

Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan dan Teknologi

Pokok pembahasan kesembilan berfokus pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga perampasan aset tidak semata-mata digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kesepuluh dan terakhir, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset diutamakan untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.

Selama proses pembahasan berlangsung, Panitia Kerja terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Upaya ini bertujuan memberikan pencerahan dan pengayaan dalam diskusi demi mewujudkan undang-undang yang partisipatif dan berkeadilan. Habiburokhman menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mampu menjawab tantangan kompleks dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.