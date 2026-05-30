RAN dan Mahalini Meriahkan Java Jazz Festival 2026

Grup musik RAN dan penyanyi Mahalini tampil memukau di Java Jazz Festival 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, membawakan lagu hits dan berinteraksi dengan ribuan penggemar.

Grup musik RAN dan penyanyi Mahalini menjadi bintang dalam gelaran Java Jazz Festival 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, pada Jumat 29 Mei 2026.

Acara tahunan yang selalu dinantikan para pecinta musik jazz ini kembali menghadirkan deretan musisi papan atas tanah air. RAN yang terdiri dari Rayi Putra dan Nino Kayam tampil memukau dengan membawakan lagu-lagu hits seperti Selamat Pagi, Jadi Gila, dan Sepeda. Penampilan mereka disambut meriah oleh ribuan penonton yang memadati area konser. Sementara itu, Mahalini juga tampil mempesona dengan suara merdunya membawakan lagu-lagu seperti Sisa Rasa, Sial, dan Melawan Restu.

Kedua penampil berhasil menghipnotis penonton dengan aksi panggung yang enerjik dan interaktif. Java Jazz Festival 2026 tidak hanya menampilkan musik jazz kental tetapi juga berbagai genre lain seperti pop dan R&B. Festival yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan lebih dari 50 musisi dari dalam dan luar negeri. Suasana di NICE PIK 2 sangat meriah dengan dekorasi lampu warna-warni dan panggung megah. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner dan produk kreatif di area bazar.

Acara ini menjadi ajang berkumpulnya komunitas musik dan masyarakat umum yang haus akan hiburan berkualitas. Kehadiran RAN dan Mahalini menjadi salah satu puncak acara yang paling dinantikan. Mereka tidak hanya menyanyikan lagu-lagu andalan tetapi juga berinteraksi langsung dengan penggemar. Rayi Putra dan Nino Kayam terlihat akrab saling beradu vokal dan bermain gitar dengan lincah.

Mahalini pun tak kalah memukau dengan penampilan busana yang elegan dan gerakan tari yang gemulai. Penonton tak hentinya bersorak dan bernyanyi bersama. Festival ini membuktikan bahwa musik Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional. Diharapkan Java Jazz Festival dapat terus digelar setiap tahun untuk mendukung industri musik dalam negeri.

Selain RAN dan Mahalini, festival ini juga diramaikan oleh musisi lain seperti Andien, Tompi, dan grup jazz asing. Mereka semua memberikan penampilan terbaik yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Acara ini juga mendapat dukungan dari berbagai sponsor dan media partner. Panitia menyediakan berbagai fasilitas seperti area VIP, panggung indoor dan outdoor, serta zona istirahat.

Keamanan dan kenyamanan penonton menjadi prioritas utama. Dengan cuaca yang cerah, festival berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Para penggemar menyambut antusias setiap penampilan. Mereka rela antre sejak pagi untuk mendapatkan posisi terbaik.

Media sosial pun ramai dengan unggahan foto dan video momen-momen seru festival. Java Jazz Festival 2026 sukses menjadi ajang apresiasi musik yang menghibur dan menginspirasi. Semoga tahun depan festival ini kembali hadir dengan konsep yang lebih segar dan musisi yang lebih beragam





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Java Jazz Festival RAN Mahalini Musik Indonesia Konser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

myBCA International Java Jazz Festival 2026 Umumkan Venue Baru dan Deretan Musisi InternasionalmyBCA International Java Jazz Festival 2026 hadir 29–31 Mei di venue baru NICE PIK 2 dengan lineup internasional seperti Ella Mai dan Jon Batiste.

Read more »

Ada Java Jazz, jam operasional Transjakarta PIK 2-Blok M diperpanjangPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperpanjang waktu operasional layanan Transjabodetabek rute T31 PIK 2-Blok M untuk mendukung penyelenggaraan Java ...

Read more »

Java Jazz 2026 Usung Kolaborasi Musik dan Lifestyle, Bakal Dimeriahkan Wave to Earth hingga SlankJava Jazz 2026 akan menggunakan venue baru, yakni kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Read more »

RAN ajak Neida dan NPD guncang Java Jazz 2026Grup musik RAN sukses mengguncang panggung mengguncang myBCA International Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak penyanyi Neida Aleida hingga grup musik ...

Read more »