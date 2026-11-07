Ramalan Zodiak Pekan Ini: Bulan Baru di Scorpio dan Akhir Retrograde Venus-Merkurius

Ramalan zodiak pekan ini membahas Bulan Baru di Scorpio serta Venus dan Merkurius yang kembali bergerak langsung pada 13 November untuk zodiak Aries hingga Virgo.

Ramalan zodiak pekan ini menyoroti Bulan Baru di Scorpio sebagai momentum untuk melepaskan dendam, berdamai dengan masa lalu, dan mengutamakan rekonsiliasi. Ulasan ramalan zodiak tersebut mencakup zodiak Aries hingga Virgo, dengan catatan penting bahwa Venus dan Merkurius akan kembali bergerak langsung pada 13 November.

Menurut ulasan tersebut, Bulan berada di Sagitarius pada Selasa dan menghadirkan energi positif di tengah musim Scorpio yang penuh emosi dan proses pendalaman diri. Memasuki Kamis, Bulan bergeser ke Capricorn dengan nuansa kemenangan, namun ujian akan datang setelah periode retrograde berakhir pada penghujung pekan ini.

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Bulan Baru di Scorpio dan Akhir Masa Retrograde

Bulan Baru di Scorpio hadir pada Senin dan menjadi titik awal pekan yang dinilai tepat untuk kembali melangkah maju, karena dua planet mengakhiri fase retrograde. Kondisi ini diperkirakan membuat setiap zodiak lebih terdorong menghadapi tantangan yang selama ini tertunda.

Venus dan Merkurius akan kembali bergerak langsung pada 13 November, membawa peluang untuk memperbaiki berbagai hal yang sebelumnya terasa rumit. Pergantian arah gerak kedua planet ini menjadi sinyal bahwa hubungan dan rencana yang sempat macet dapat mulai bergerak kembali.

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Ritme pekan ini ditandai perpindahan Bulan dari Sagitarius pada Selasa menuju Capricorn pada Kamis. Setelah itu, ujian akan mengukur seberapa kuat rencana dan persiapan yang sudah disusun sejak sebelum retrograde berakhir.

Ramalan Zodiak Aries, Taurus, dan Gemini Pekan Ini

Aries diarahkan untuk kembali melangkah maju, Taurus didorong melepaskan pola negatif, dan Gemini diingatkan untuk mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Ketiganya dinilai sedang berada pada fase perubahan yang menuntut kesiapan mental.

Bagi Aries, Bulan Baru di Scorpio membawa perubahan cara memandang nilai diri sendiri. Saturnus di zodiak Aries juga terus mengajarkan kedisiplinan, kesabaran dalam hubungan asmara, serta kebijaksanaan dalam mengelola harta benda. Potensi yang selama ini terabaikan diperkirakan mulai terlihat, sehingga kreativitas dan impian bisa dikejar dengan kepercayaan diri yang lebih besar.

Bagi Taurus, Bulan Baru di Scorpio membantu melepaskan kebiasaan dan pola negatif yang menghambat perkembangan diri. Dinamika asmara diperkirakan membaik ketika Venus kembali memasuki sektor hubungan Taurus pada awal Desember. Gemini, sebagai zodiak yang dikuasai Merkurius, juga diperkirakan merasakan semangat baru ketika Merkurius kembali bergerak langsung pada Jumat.

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Dampak bagi Cancer, Leo, dan Virgo

Cancer diperkirakan menghadapi berakhirnya sejumlah hubungan dari masa lalu, Leo diingatkan pentingnya diplomasi, dan Virgo menyambut Merkurius yang akhirnya kembali bergerak langsung pekan ini. Ketiga zodiak ini diminta mengambil pelajaran dari pengalaman lama.

Bagi Cancer, Bulan Baru di Scorpio menjadi pengingat atas berbagai pengalaman selama Venus mengalami retrograde. Ramalan ini menyarankan agar pengalaman lama tidak membuat Cancer terus menutup diri dari kemungkinan baru, termasuk bagi yang masih lajang untuk lebih terbuka menerima kehadiran cinta.

Leo memiliki keinginan besar untuk meraih kemenangan, dan kehadiran Mars di zodiak Leo memberikan dorongan untuk bertindak lebih berani. Namun, Leo diingatkan untuk lebih sabar menghadapi rekan kerja maupun teman. Setelah Venus dan Merkurius kembali bergerak langsung pada 13 November, Leo diperkirakan semakin memahami perasaan sendiri.

Bagi Virgo, Merkurius sebagai planet penguasa zodiak Virgo akhirnya kembali bergerak langsung pekan ini. Bulan Baru di Scorpio membantu Virgo lebih berani mengambil peran sebagai pemimpin, sementara energi tersebut menjadi persiapan menjelang Mars memasuki zodiak Virgo pada akhir bulan ini.