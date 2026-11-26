BMKG memprediksi variasi intensitas hujan di Jakarta mulai pagi hingga malam, dengan potensi cuaca cerah pada Sabtu dini hari untuk sebagian wilayah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan prakiraan cuaca detail untuk wilayah DKI Jakarta yang menunjukkan variasi intensitas hujan sepanjang hari. prakiraan ini disusun berdasarkan data resmi yang diunggah melalui akun Instagram resmi BMKG @infobmkg, memberikan gambaran jelas tentang dinamika atmosfer yang terjadi di ibu kota Indonesia.

Dinamika Awan Tebal dan Hujan Pagi

Selisut prakiraan cuaca yang dirilis pada Jumat pagi, sebagian besar wilayah di DKI Jakarta diselimuti oleh awan tebal yang membatasi visibilitas. Pada pukul 07.00 WIB, fenomena ini mencakup lima wilayah administrasi utama, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

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Sementara itu, kondisi curah hujan mulai terjadi secara spesifik di wilayah pesisir. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diguyur hujan dengan intensitas ringan pada waktu yang sama. Hal ini menunjukkan adanya pola pembentukan awan hujan yang berbeda antara wilayah dataran tinggi dan wilayah kepulauan di utara Jakarta.

Kondisi Hujan Siang Hari dan Perbedaan Intensitas

Perkembangan cuaca berubah signifikan pada Jumat siang, di mana hujan turun secara merata di seluruh wilayah Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Pukul 13.00 WIB menandai awal dari distribusi hujan yang lebih merata dibandingkan dengan kondisi pagi hari yang terfragmentasi.

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Di sektor utara dan pusat, hujan yang turun masih memiliki intensitas ringan yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Di sisi lain, wilayah bagian selatan dan timur menghadapi kondisi yang lebih berat dengan hujan intensitas sedang yang melanda Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pola Hujan Sore dan Dampak Wilayah Kepulauan

Kondisi hujan terus berlanjut dan merata ke seluruh penjuru Jakarta pada pukul 16.00 WIB. Intensitas hujan yang terjadi pada sore hari ini bervariasi antar wilayah, dengan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur mengalami hujan intensitas sedang.

Wilayah yang lebih terpencil dan pesisir menunjukkan pola yang berbeda. Hujan intensitas ringan hanya melanda wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, menunjukkan bahwa aktivitas hujan sedang cenderung berkurang di area-area tersebut dibandingkan dengan wilayah metropolitan inti.

Proyeksi Cuaca Malam dan Kondisi Udara

Memasuki malam hari pukul 19.00 WIB, hujan intensitas ringan turun secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pengecualian tetap berlaku untuk Kepulauan Seribu yang kembali diselimuti oleh awan tebal tanpa curah hujan yang signifikan pada waktu tersebut.

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Proyeksi cuaca berlanjut hingga Sabtu, 28 November 2026 dini hari. Sebagian besar wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi mengalami kondisi berawan. Sebaliknya, Jakarta Selatan masih berpeluang berawan tebal, sementara Kepulauan Seribu kembali diguyur hujan ringan.

Dari sisi parameter cuaca lain, suhu udara di Jakarta pada hari Jumat diprediksi berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celsius. Kecepatan angin diperkirakan berada dalam kisaran yang tenang, yaitu sekitar 1 hingga 15 kilometer per jam, yang mendukung kondisi cuaca yang stabil namun tetap lembap.