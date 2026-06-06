Ramainya Event di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Akhir Pekan Ini

Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat ramai event di akhir pekan ini, Sabtu, 6 Juni 2026 sampai Minggu, 7 Juni 2026. Pengamanan dilakukan bersama Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Tanah Abang. Para personel ditempatkan di lokasi acara, akses masuk-keluar, area parkir, hingga jalur lalu lintas sekitar GBK. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan pengamanan untuk sejumlah konser di kawasan GBK hari ini. Guna mengantisipasi potensi lonjakan volume kendaraan yang menuju ke kawasan Senayan, jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

Kawasan Gelora Bung Karno ( GBK ), Jakarta Pusat ramai event di akhir pekan ini, Sabtu, 6 Juni 2026 sampai Minggu, 7 Juni 2026. Sisi Gelap Bripka Dedy: Anggota Brimob Alih Profesi jadi Pelindung Bandar NarkobaKabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan bersama Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Tanah Abang.

Para personel ditempatkan di lokasi acara, akses masuk-keluar, area parkir, hingga jalur lalu lintas sekitar GBK.

"Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan pengamanan untuk sejumlah konser di kawasan GBK hari ini. Pengamanan dilakukan agar kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu 6 Juni 2026. Guna mengantisipasi potensi lonjakan volume kendaraan yang menuju ke kawasan Senayan, jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

"Terkait aspek kelancaran jalan, jajaran Ditlantas menerapkan rekayasa arus lalu lintas secara situasional demi memitigasi penyumbatan kendaraan pada jam-jam menjelang masuk dan selesainya acara," jelas Budi. Dia mengimbau masyarakat yang akan hadir agar datang lebih awal, mengikuti arahan petugas dan panitia, tidak membawa barang berbahaya, serta menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan GBK.

Dimulai dari hari Sabtu, 6 Juni 2026, PUBG Mobile Global Open 2026 di Tennis Indoor, Indonesia Short Course Emerging Series di Stadion Akuatik, INDOFEST 2026 di JICC, Festival Jamu Nusantara 2026 di Hutan Kota GBK, RAISA Live in Concert 'Love & Let Go' di JICC, POLYTRON Indonesia Open atau ajang perlombaan bulutangkis 2026 di Istora, 10 Years of Reality Club di Basket Hall, EXO PLANET #6 EXhOrizon in Jakarta fi Indonesia Arena. Untuk hari Minggunya, Yellow Run 2026 di Plaza Parkir Timur, BCA Syariah Fun Walk 2026 di Taman Softball, dan sisanya ada event yang dilaksanakan dua hari sejak Sabtu. Papu





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GBK Jakarta Pusat Event Pengamanan Konser Rekrayasa Lalu Lintas

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