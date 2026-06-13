Pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, memutuskan melanjutkan perjalanannya dengan timnas hingga setidaknya Euro 2028. Keputusan ini diumumkan menjelang Piala Dunia 2026 di mana Austria termasuk Grup J.

Manajer Manchester United yang juga pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick , telah memutuskan untuk melanjutkan tugasnya di Federasi Sepak Bola Austria hingga setidaknya UEFA Euro 2028 .

Keputusan ini diumumkan hanya beberapa hari sebelum Austria memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Yordania pada laga pembuka dalam Grup J bersama Argentina dan Aljazair. Federasi Sepak Bola Austria menegaskan bahwa perpanjangan kontrak ini adalah bentuk apresiasi terhadap kesuksesan proyek yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Rangnick. Tidak hanya pada aspek permainan, tim nasional Austria juga mengalami kemajuan signifikan dalam struktur organisasi dan pengembangan skuad.

Ralf Rangnick, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan posisi direktur teknis di AC Milan, memilih untuk tetap fokus dengan timnas Austria. Di bawah pengawasanannya, Austria telah berkembang menjadi tim yang solid dan kompetitif di level internasional. Pernyataan resmi federasi menyatakan bahwa Rangnick akan melanjutkan perjalanan sukses bersama tim nasional dan mempertahankan perannya setidaknya hingga Euro 2028.

Kejelasan mengenai masa depan pelatih diyakini memberikan stabilitas mental bagi para pemain, terutama menjelang tantangan berat di Piala Dunia 2026 melawan Argentina dan Aljazair setelah laga pembuka lawan Yordania. Ketua Dewan Pengawas Federasi Sepak Bola Austria, Josef Proll, menambahkan bahwa kepastian ini merupakan sinyal penting tentang persatuan dan ambisi olahraga yang dijaringan. Menurutnya, dengan adanya perpanjangan kontrak, tim dapat sepenuhnya fokus menghadapi turnamen tanpa.

Jeda waktu antara now dan Piala Dunia 2026 memudahkan Austria dalam mempersiapkan strategi dan taktik di bawah桂花 Rangnick. Selain itu, kesuksesan Austria dalam kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti konkret atas kemampuan pelatih asal Jerman itu dalam membangun tim yang tidak hanya tangguh secara mental tetapi juga adaptif terhadap gaya permainan modern. Secara umum, keputusan ini diharapkan memberikan keuntungan strategis bagi Austria dalam persiapan Piala Dunia 2026.

Dengan masa kerja yang jelas, Rangnick dapat melanjutkan program pengembangan pemain muda dan mengintegrasikan mereka ke dalam skema taktim yang sudah terbukti efektif. Sementara itu, para penggemar Austria dapat lebih tenang knowing bahwa pelatih utama mereka akan tetap di kursi penangangkatan setidaknya hingga Euro 2028, memberi waktu yang cukup untuk meraih target-target ambisius di kompetisi internasional selanjutnya





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