Rakha Nurkholis Menerima Permintaan Maaf Fadly Alberto Hengga Setelah Insiden Kekerasan

Pemain Dewa United U20, Rakha Nurkholis, secara resmi menerima permintaan maaf dari Fadly Alberto Hengga setelah insiden kekerasan yang terjadi dalam pertandingan. Mediasi berhasil dilakukan di Dewa United Arena, Tangerang, dan Rakha menunjukkan sikap terpuji dengan memaafkan lawannya.

Pemain muda Dewa United U20 , Rakha Nurkholis , telah menunjukkan sikap terpuji dengan menerima permintaan maaf dari Fadly Alberto Hengga . Insiden memalukan yang terjadi beberapa waktu lalu, melibatkan aksi kekerasan dari Fadly terhadap Rakha, sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola .

Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan kedua pemain, tetapi juga sejumlah pemain dan ofisial dari kedua tim, menciptakan keributan yang tidak terelakkan. Namun, berkat mediasi yang konstruktif, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai. Pertemuan mediasi ini berlangsung di Dewa United Arena, Tangerang, pada hari Rabu, 22 April 2026, dan difasilitasi oleh pihak-pihak terkait untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi terbaik. Rakha, dengan kedewasaan yang luar biasa, menyatakan bahwa ia telah memaafkan Fadly atas tindakannya.

Ia memahami bahwa tekanan dan tensi tinggi dalam pertandingan sepak bola seringkali dapat memicu reaksi impulsif dan tidak terkendali. Rakha berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lebih berhati-hati dan menjaga emosi selama pertandingan berlangsung. Lebih lanjut, Rakha menekankan pentingnya menjaga sportivitas dan menghormati lawan, meskipun dalam situasi yang kompetitif. Ia percaya bahwa sepak bola adalah tentang persaingan yang sehat dan kerja sama tim, bukan tentang kekerasan dan permusuhan.

Sikap Rakha ini patut diapresiasi karena menunjukkan nilai-nilai positif yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia olahraga. Selain itu, ia juga memberikan kabar terkini mengenai kondisinya saat ini. Rakha masih dalam proses pemulihan cedera yang dialaminya akibat insiden tersebut. Saat menghadiri mediasi, ia terlihat mengenakan arm sling sebagai penopang lengan.

Meskipun demikian, Rakha tetap optimis dan berharap dapat segera pulih sepenuhnya dan kembali berlatih bersama tim. Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa titik di tubuhnya yang mengalami cedera, tetapi ia yakin dengan perawatan yang tepat, ia akan segera kembali ke performa terbaiknya. Direktur Akademi Dewa United, Firman Utina, juga memberikan keterangan mengenai kondisi Rakha. Ia menjelaskan bahwa Rakha masih dalam tahap perawatan intensif dan pihak klub masih menunggu hasil MRI untuk menentukan tindakan medis selanjutnya.

Firman Utina menambahkan bahwa meskipun Rakha masih dalam proses pemulihan, ia tetap menunjukkan semangat yang tinggi dan keinginan untuk segera kembali ke lapangan. Ia mengapresiasi sikap positif Rakha dan berharap ia dapat segera pulih dan kembali berkontribusi bagi tim. Firman Utina juga menegaskan bahwa klub akan memberikan dukungan penuh kepada Rakha selama proses pemulihan, termasuk memberikan perawatan medis terbaik dan dukungan psikologis yang dibutuhkan. Ia berharap Rakha dapat segera kembali berlatih dan bermain di lapangan, serta kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Lebih jauh, Firman Utina menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental pemain, terutama setelah mengalami cedera. Ia menjelaskan bahwa proses pemulihan tidak hanya melibatkan perawatan medis, tetapi juga dukungan psikologis yang kuat untuk membantu pemain mengatasi trauma dan kembali percaya diri. Klub Dewa United berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan pemain, baik secara fisik maupun mental, agar mereka dapat terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi tim.

Insiden ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga emosi dan sportivitas dalam pertandingan sepak bola. Kekerasan tidak memiliki tempat dalam olahraga, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pemain dan penggemar. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai positif dan menghormati lawan, sepak bola dapat menjadi sarana untuk mempromosikan persatuan dan perdamaian





