Raja-raja Eropa Lebih Populer dari Pemimpin Politik, Survei Menunjukkan Perbedaan Besar

Survei terbaru menunjukkan bahwa raja-raja dan kepala negara simbolik di Eropa memiliki tingkat persetujuan yang jauh lebih tinggi daripada pemimpin politik terpilih. Perbedaan ini mencapai hampir 40 poin di beberapa negara, seperti Spanyol, menunjukkan tekanan besar yang dihadapi oleh pemimpin politik.

Foto: Raja Spanyol Felipe duduk di samping putrinya Putri Leonor (Juan Medina, Pool Photo, via AP). Dalam survei terbaru, para raja dan kepala negara simbolik di Eropa ternyata lebih dipercaya oleh warga daripada para politisi yang memegang kekuasaan.

Menurut riset Morning Consult yang dianalisis oleh Visual Capitalist, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat persetujuan antara monarki dan pemimpin terpilih di delapan negara. Dari Inggris hingga Luksemburg, kepala negara simbolik selalu mencatat angka persetujuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemimpin nasional. Tidak ada pengecualian dalam sampel survei ini. Raja-raja di Eropa memiliki peran yang berbeda dari politisi.

Mereka tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan sehari-hari seperti inflasi, imigrasi, atau layanan publik. Sementara itu, pemimpin terpilih harus menghadapi tekanan dari setiap keputusan yang diambil, yang secara langsung mempengaruhi popularitas mereka. Di Inggris, misalnya, Raja Charles III memiliki tingkat persetujuan sebesar 53%, sementara Perdana Menteri Keir Starmer hanya 27%, dengan selisih mencapai 26 poin. Pola serupa juga terlihat di Belanda, di mana Raja Willem-Alexander memiliki persetujuan 63%, sedangkan Rob Jetten hanya 28%.

Di Norwegia, Raja Harald V mencatat 61%, sementara Jonas Gahr Støre di 31%. Belgia menunjukkan perbedaan yang lebih besar, dengan Raja Philippe di 66% dan Bart de Wever di 35%. Di Swedia, Raja Carl XVI Gustaf memiliki persetujuan 55%, sedangkan Ulf Kristersson di 38%. Spanyol menjadi kasus yang paling ekstrem, dengan Raja Felipe VI di 76% dan Perdana Menteri Pedro Sánchez di 38%, dengan selisih hampir 40 poin.

Angka ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi oleh pemimpin politik di negara tersebut. Denmark juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, dengan Raja Frederik X di 80% dan Mette Frederiksen di 43%. Luksemburg memiliki selisih yang paling sempit, tetapi tetap signifikan, dengan Grand Duke Henri di 69% dan Luc Frieden di 49%. Figur simbolik seperti raja-raja ini menjaga jarak dari konflik kebijakan, sehingga tidak terseret oleh sentimen negatif.

Pemimpin terpilih, di sisi lain, harus bergerak dalam ruang keputusan yang penuh risiko, di mana setiap kebijakan menciptakan pemenang dan pihak yang kecewa. Dalam konteks Eropa modern, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kekuasaan. Sosok yang paling terlihat tidak selalu menjadi yang paling menentukan arah kebijakan. Survei ini memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana warga Eropa memandang peran monarki dan politik dalam kehidupan mereka





