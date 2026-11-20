Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon untuk menjaga habitat badak jawa.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara tegas menolak rencana kegiatan pertambangan di dalam wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang berlokasi di Banten. Pemerintah memastikan bahwa kawasan hutan lindung ini hanya akan diperuntukkan bagi tujuan konservasi dan perlindungan alam liar.

Ketegasan Menteri soal Izin Tambang Ujung Kulon

Raja Antoni menyatakan bahwa beliau tidak akan pernah menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH untuk aktivitas penambangan di area tersebut. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa hak prerogatif dalam penerbitan izin tetap berada di tangan beliau sebagai penjamin perlindungan ekosistem. Beliau berjanji secara personal bahwa tidak akan ada satupun izin tambang yang disetujui di masa depan.

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Ujung Kulon sebagai Habitat Kritis Badak Jawa

Kawasan ini diakui secara nasional sebagai habitat utama bagi spesies badak jawa dengan nama ilmiah Rhinoceros sondaicus. Populasi satwa langka ini kini hanya tersisa sepenuhnya di dalam batas wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Upaya perlindungan habitat menjadi strategi prioritas agar kelangsungan hidup spesies ini tidak terancam punah oleh aktivitas industri ekstraktif.

Koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemerintah merekomendasikan agar tidak ada izin usaha pertambangan atau WUP yang beroperasi di sekitar kawasan konservasi ini. Jika terdapat informasi mengenai status WUP di wilayah tersebut, kepastian data dapat diverifikasi langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Langkah ini diambil untuk menghilangkan kebingungan publik mengenai tumpang tindih izin di area sensitif secara ekologis.

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Upaya Rehabilitasi dan Penguatan Pengamanan Alam Liar

Strategi konservasi saat ini fokus pada perbaikan kondisi hutan, rehabilitasi vegetasi, dan pengawetan ekosistem secara menyeluruh. Pihak berwenah juga akan memperkuat pengamanan kawasan dengan penambahan kamera trap dan meningkatkan jumlah petugas polisi hutan. Tindakan ini dilakukan agar Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama yang aman bagi satwa ikonik Indonesia.

Penelitian Habitat Kedua di Lokasi Potensial Lain

Para ilmuwan telah memberikan rekomendasi untuk mendirikan habitat kedua bagi populasi badak jawa guna mengurangi risiko kepunahan. Studi mendalam sedang dilakukan untuk menentukan lokasi alternatif yang tepat, dengan mempertimbangkan daerah seperti Baluran atau Alas Purwo. Langkah translokasi ini masih dalam tahap perencanaan teknis untuk masa depan konservasi jangka panjang.