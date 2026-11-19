Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan gagasan habitat kedua badak jawa berasal dari ilmuwan sejak 1980-an, bukan inisiatif Hashim Djojohadikusumo.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni meluruskan informasi publik terkait wacana pemindahan badak jawa dengan tegas menyatakan bahwa gagasan tersebut bukan merupakan ide ciptaan Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan ini disampaikan secara langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19 November 2026. Raja Juli Antoni menggarisbawahi bahwa klaim media atau pihak tertentu yang menyalahkan Hashim Djojohadikusumo sebagai inisiator utama translokasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo adalah informasi yang menyesatkan dan tidak berdasar.

Akar Sejarah Gagasan Habitat Kedua

Menurut penelusuran mendetail yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, wacana mengenai pembentukan habitat kedua atau second wild population bagi badak jawa sudah lama menjadi bahan kajian di kalangan para ilmuwan konservasi. Ide ini sebenarnya telah muncul sejak dekade 1980-an, jauh sebelum isu pemindahan satwa langka tersebut menjadi perdebatan publik yang panas di era terkini. Raja Juli Antoni menegaskan bahwa studi mengenai hal ini telah berlangsung selama puluhan tahun, menunjukkan bahwa translokasi badak jawa bukanlah konsep baru yang tiba-tiba muncul.

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Dokumen sejarah penelitian mencatat bahwa pada tahun 2015, ide tentang pembentukan habitat kedua kembali muncul dalam catatan-catatan kajian ilmiah. Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa istilah second habitat atau second wild population telah menjadi bagian dari diskusi akademik dan teknis yang berkelanjutan selama beberapa dekade terakhir. Hal ini membuktikan bahwa translokasi badak jawa merupakan strategi konservasi jangka panjang yang direkomendasikan oleh komunitas ilmiah internasional, bukan sekadar proyek politis atau inisiatif pribadi dari tokoh tertentu.

Alasan Ilmiah dan Ancaman di Ujung Kulon

Pencarian habitat kedua bagi badak jawa dilatarbelakangi oleh serangkaian ancaman eksistensial yang dihadapi oleh populasi satwa langka tersebut di Taman Nasional Ujung Kulon. Raja Juli Antoni merinci bahwa ancaman-ancaman utama meliputi potensi bencana vulkanik dari Gunung Krakatau, risiko tsunami yang menghantam wilayah pesisir Banten, serta kemungkinan terjadinya wabah penyakit yang bisa memusnahkan seluruh populasi dalam waktu singkat.

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Selain bencana alam, faktor keterbatasan habitat dan risiko perkawinan sedarah atau inbreeding juga menjadi alasan ilmiah kuat mengapa translokasi diperlukan. Meskipun demikian, Raja Juli Antoni menegaskan dengan jelas bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap akan berfungsi sebagai habitat utama bagi badak jawa. Tujuan pembentukan habitat kedua bukanlah untuk memindahkan seluruh populasi badak jawa keluar dari Ujung Kulon, melainkan hanya untuk menyelamatkan sebagian kecil populasi sebagai bentuk asuransi bagi kelangsungan spesies tersebut di masa depan.

Proses Kajian Lokasi Translokasi

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, memastikan bahwa pemerintah pusat belum menetapkan lokasi pasti untuk habitat kedua badak jawa. Saat ini, proses seleksi masih berada dalam tahap kajian intensif yang melibatkan berbagai pertimbangan ekologis dan teknis. Selain Taman Nasional Alas Purwo yang sering disebut-sebut di media, Taman Nasional Baluran dan beberapa kawasan taman nasional lainnya masih menjadi kandidat yang sedang dipertimbangkan secara serius.

Raja Juli Antoni menekankan bahwa keputusan akhir tidak akan pernah diambil tanpa adanya rekomendasi tegas dari para ahli ilmuwan. Proses translokasi, jika nanti disetujui, akan mencakup kajian mendalam mengenai lokasi yang paling tepat, metode pemindahan yang aman, serta kesiapan ekosistem di habitat baru. Jumlah badak jawa yang akan dipindahkan juga dipastikan hanya sebagian kecil, bukan seluruh individu yang ada di Ujung Kulon, sehingga populasi inti tetap terjaga di lokasi asalnya.

Dukungan terhadap Rekam Jejak Hashim Djojohadikusumo

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli Antoni membela rekam jejak Hashim Djojohadikusumo terkait komitmen terhadap pelestarian satwa liar. Raja Juli Antoni mengakui bahwa Hashim Djojohadikusumo memiliki komitmen kuat dan nyata terhadap konservasi lingkungan, sebagaimana terbukti dari aktivitasnya yang telah berlangsung lama. Menteri Kehutanan bahkan mengaku pernah melakukan kunjungan langsung ke tempat penyelamatan harimau sumatra yang dikelola oleh Hashim Djojohadikusumo di Dharmasraya, Sumatera Barat.

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Raja Juli Antoni juga menyinggung kontribusi Hashim Djojohadikusumo dalam kegiatan konservasi satwa di wilayah Riau dan Kalimantan Timur. Menurutnya, tudingan atau gosip yang menyatakan bahwa Hashim Djojohadikusumo hendak merusak habitat badak jawa adalah hal yang tidak masuk akal dan sama sekali nonsense. Raja Juli Antoni menilai bahwa Hashim Djojohadikusumo adalah seorang pecinta satwa yang luar biasa, dan peran utamanya dalam kasus ini hanyalah mengartikulasikan kembali rekomendasi ilmiah yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu.