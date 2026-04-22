Raisa Siapkan Konser RaisaAmbivert dengan Kolaborasi Megah di JCC Juni 2026

Raisa akan menggelar konser tunggal RaisaAmbivert di JCC pada Juni 2026 dengan menghadirkan bintang tamu papan atas seperti Ariel NOAH, Anggun, dan Rony Parulian.

Penyanyi kenamaan Indonesia, Raisa Andriana, kembali mencuri perhatian publik dengan pengumuman konser tunggal terbarunya yang bertajuk Raisa Ambivert. Konser megah ini dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 6 dan 7 Juni 2026, bertempat di Jakarta Convention Center ( JCC ), Senayan, Jakarta Pusat.

Acara ini diprediksi akan menjadi salah satu perhelatan musik paling dinanti oleh para penggemar setia Raisa, mengingat konsep yang diusung kali ini terasa lebih intim dan personal dibandingkan konser-konser sebelumnya. Raisa mengungkapkan antusiasmenya untuk menyapa para penggemar melalui deretan lagu dari album terbarunya yang penuh dengan narasi emosional. Dalam gelaran spesial ini, Raisa telah mempersiapkan kejutan istimewa dengan menghadirkan sejumlah musisi ternama tanah air sebagai bintang tamu. Untuk konser pada 6 Juni, penonton akan dimanjakan dengan kehadiran Anggun, Ariel NOAH, serta Barsena Bestandhi. Sementara itu, untuk penampilan pada 7 Juni, Raisa akan berkolaborasi kembali dengan Anggun dan Barsena, serta menambahkan Rony Parulian dalam daftar penampil. Raisa menjelaskan bahwa pemilihan para bintang tamu ini bukan tanpa alasan, melainkan disesuaikan dengan kolaborasi yang telah terjalin dalam proses penggarapan album RaisaAmbivert. Ia ingin menghadirkan nuansa rekaman yang sesungguhnya ke atas panggung konser agar penonton dapat merasakan chemistry yang autentik antara dirinya dan para kolaborator hebat tersebut. Salah satu momen yang paling dinantikan adalah penampilan Rony Parulian yang kini memiliki basis penggemar sangat besar berkat kesuksesan lagu Tetap Bukan Kamu. Raisa mengakui bahwa kehadiran Rony adalah bentuk apresiasi kepada penggemar yang selama ini sangat menantikan aksi panggung kolaborasi mereka secara langsung. Selain itu, keterlibatan Anggun juga menjadi sorotan utama karena bagi Raisa, Anggun adalah sosok idola sekaligus mentor yang sering memberikan inspirasi dalam perjalanan kariernya. Seluruh penampilan ini akan semakin sempurna dengan iringan musik dari Andi Rianto bersama Magenta Orchestra yang sudah dikenal memiliki aransemen megah dan berkelas. Bagi masyarakat yang ingin menjadi saksi perhelatan musik berskala besar ini, tiket resmi sudah dapat dibeli melalui situs raisaliveinconcert.com dengan kisaran harga yang bervariasi, mulai dari Rp 850.000 hingga kategori premium seharga Rp 3.750.000





