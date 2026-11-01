Rahmat Erwin Raih Perak Kejuaraan Dunia 2026, Awal Positif Menuju Olimpiade LA 2028

Rahmat Erwin Abdullah meraih dua medali perak di Kejuaraan Dunia 2026 di Ningbo, menandai kebangkitan mental menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Atlet angkat besi Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, memulai babak kualifikasi menuju Olimpiade Los Angeles 2028 dengan semangat yang jauh lebih positif. Berbeda dengan penampilan menyedihkan pada kualifikasi Olimpiade Paris 2024 di Phuket, Thailand, yang berakhir dengan tubuh tersungkur akibat kehilangan tiket lolos, kali ini ia menunjukkan wajah ceria. Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2026 yang berlangsung di Ningbo, China, pada Sabtu malam tanggal 31 Oktober 2026, menjadi panggung pembuktian baru baginya.

Rahmat Erwin Raih Dua Medali Perak

Dalam pertandingan kategori kelas 75 kilogram, Rahmat pulang dengan membawa pulang dua medali perak. Meskipun tidak berhasil menyabet emas, pencapaian ini dianggap sebagai awal yang baik dan sangat penting untuk memantapkan posisi kvalifikasinya. Lifter asal Korea Utara, Ri Ryong Hyon, berhasil menyapu bersih medali emas dengan angkatan snatch 202 kilogram dan total angkatan clean and jerk mencapai 359 kilogram. Rahmat sendiri mengakui bahwa ia belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam ajang internasional ini.

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Sebelum kejuaraan dunia tersebut, Rahmat baru saja berpartisipasi dalam Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dan berhasil mengangkat 160 kilogram. Namun, ia memutuskan untuk melepaskan percobaan ketiga pada kategori tersebut. Keputusan strategis ini menempatkan posisinya di urutan kelima atau di luar podium berdasarkan total angkatan. Dalam sistem kejuaraan dunia, setiap jenis angkatan memperebutkan tiga set medali terpisah, sehingga atlet masih memiliki peluang besar untuk meraih podium melalui disiplin angkatan spesifik.

Strategi Unik di Atas Panggung Ajang Tunggal

Performa terbaik Rahmat terlihat pada angkatan snatch di mana ia berhasil mengangkat 195 kilogram dan 202 kilogram pada dua kesempatan pertama. Pada percobaan terakhir, ia mengambil risiko besar dengan memasang angka 207 kilogram, angka yang jika berhasil akan mempertajam rekor dunia yang saat ini pegang olehnya sendiri. Meskipun gagal mengangkat beban tersebut, sama seperti kegagalan sebelumnya di Phuket, reaksi Rahmat kali ini sangat berbeda dan menunjukkan kedewasaan mental yang luar biasa.

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Ketika menyadari sisa waktu tinggal 11 detik dan ia belum naik ke atas panggung, Rahmat langsung berlari kencang. Ia membalurkan kapur magnesium ke tangan dengan gerakan cepat dan berteriak dengan semangat tinggi. Meskipun terlihat seperti sedang bercanda dengan penonton dan wasit, konsentrasi mengangkat beban tetap terpelihara dengan baik. Aksi unik ini menandai perubahan signifikan dalam sikap atlet asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang biasanya dikenal dengan ketenangan dan keseriusannya.

Dukungan Keluarga dan Fokus Menuju Olimpiade

Salah satu momen krusial terjadi saat Rahmat menahan barbel di bahunya selama sekitar tujuh detik. Erwin Abdullah, yang juga merupakan ayah sekaligus pelatihnya, meneriakkan instruksi untuk membuang angkatan tersebut. Rahmat kemudian melempar barbel ke belakang dengan senyuman lebar dan mengacungkan dua jempol. Transformasi sikap ini sudah terlihat sejak SEA Games Thailand 2025, di mana ia belajar untuk lebih santai dan tidak membebani diri dengan target pemecahan rekor dunia yang tidak realistis.

Kehadiran putra keduanya yang baru berusia 10 bulan dari pernikahannya dengan atlet putri Tsabitha Alfiah Ramadan menjadi pendorong utama perubahan pola pikir ini. Fokus utama Rahmat kini bukan lagi pada pencapaian individu yang berlebihan, melainkan pada konsistensi menuju tujuan besar, yaitu Olimpiade Los Angeles 2028. Kejuaraan Dunia 2026 merupakan ajang kualifikasi pertama di periode ini, di mana atlet harus masuk dalam delapan besar peringkat kualifikasi Olimpiade atau OQR.

Posisi Kwalifikasi dan Tantangan Jangka Panjang

Dengan meraih medali perak di kejuaraan dunia, posisi Rahmat dalam jalur Olimpiade masih sangat aman. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa peraih emas Olimpiade Paris 2024, Rizki Juniansyah, masih belum mengikuti kualifikasi akibat skorsing terkait pelanggaran antidoping. Keduanya bersaing di kelas yang sama, namun hanya ada satu tiket yang tersedia bagi masing-masing negara dalam setiap kategori bobot. Hal ini menjadikan setiap poin kualifikasi sangat berharga bagi kontingen Indonesia.

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Pelatih Erwin Abdullah juga menyoroti tantangan teknis di balik penampilan anaknya. Perjalanan menuju Olimpiade adalah proses panjang yang membutuhkan strategi pengaturan angkatan yang matang. Jarak waktu antara Asian Games dan Kejuaraan Dunia hanya sekitar satu bulan, yang dianggap kurang ideal bagi tubuh atlet untuk kembali ke performa puncak. Lifter Thailand, Weeraphon Wichuma, yang merupakan saingan berat di Asian Games 2026, juga mengambil langkah serupa dengan melepaskan angkatan terakhirnya.

Perubahan dari air mata di Phuket menjadi senyum dan tawa di Ningbo membuktikan bahwa kedewasaan mental adalah senjata terkuat Rahmat saat ini. Meskipun penampilan di atas panggung terlihat janggal bagi sebagian orang karena di luar kebiasaan umumnya, ini merupakan fondasi penting untuk perjalanan panjang menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Rahmat Erwin Abdullah telah membuktikan bahwa ia mampu mengendalikan emosi dan fokus pada strategi jangka panjang, bukan sekadar kemenangan sesaat.