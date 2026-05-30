Raheem Sterling Ditangkap Usai Kecelakaan Lamborghini karena Diduga Pengaruh Narkoba

Penyerang Feyenoord Raheem Sterling ditangkap polisi Inggris setelah kecelakaan mobil Lamborghini di jalan tol M3. Ia diduga mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan kini tengah dalam penyelidikan lebih lanjut.

Raheem Sterling , penyerang Feyenoord yang sebelumnya bermain untuk Arsenal dan Chelsea, tengah menjadi sorotan publik Inggris setelah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada Kamis pagi di jalan tol M3, Hampshire.

Insiden terjadi sekitar pukul 09.00 waktu setempat, saat Sterling mengendarai mobil Lamborghini miliknya dan menabrak pagar pembatas dengan keras. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, polisi menduga Sterling mengemudi dalam pengaruh narkoba hingga menyebabkan kecelakaan tersebut





