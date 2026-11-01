Rahasia Samsung Galaxy Z Fold9: Kamera Bawah Layar Kembali Hadir Tahun Depan

Samsung Galaxy Z Fold9 diprediksi hadir tahun depan dengan kamera bawah layar. Perangkat ini bersaing langsung dengan iPhone Duo yang juga menggunakan teknologi serupa.

Samsung sedang bekerja secara rahasia dalam mengembangkan generasi terbaru dari lini ponsel lipat flagship mereka, yang secara internal dikenal sebagai Galaxy Z Fold9. Perangkat canggih ini diprediksi secara resmi akan diluncurkan pada tahun depan, menandai sebuah babak baru dalam evolusi desain layar penuh yang telah lama diperjuangkan oleh produsen teknologi raksasa asal Korea Selatan tersebut. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak perusahaan, spekulasi dan perhatian semakin meningkat di kalangan penggemar teknologi dan industri karena adanya indikasi kuat mengenai penerapan inovasi pembaruan yang signifikan, khususnya pada sektor fotografi dan antarmuka visual.

Inovasi Kamera Bawah Layar yang Dihapus Sebelumnya

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh GSM Arena pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober, strategi Samsung dalam mengintegrasikan teknologi kamera bawah layar atau yang dikenal sebagai under-display camera mengalami fluktuasi yang menarik selama beberapa tahun terakhir. Samsung sebelumnya telah secara resmi memasang teknologi kamera bawah layar pada seri Galaxy Z Fold3 hingga mencapai generasi Z Fold6, di mana mereka berupaya memaksimalkan area layar tanpa adanya lubang atau notch yang mengganggu estetika visual pengguna.

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Kemudian, terjadi perubahan arah desain yang cukup drastis ketika Samsung memutuskan untuk tidak melanjutkan penerapan teknologi kamera bawah layar tersebut pada generasi berikutnya. Sebagai gantinya, perusahaan kembali menggunakan desain punch-hole reguler yang lebih konvensional pada Galaxy Z Fold7, serta melanjutkan pendekatan desain yang sama ini pada lini Z Fold8 dan model Z Fold8 Ultra yang dijadwalkan untuk dirilis pada tahun 2026.

Keputusan untuk kembali menggunakan punch-hole ini sering dikaitkan dengan kebutuhan untuk menghasilkan kualitas foto yang lebih konsisten dan mengurangi dampak optik yang mungkin timbul dari teknologi kamera yang tersembunyi di bawah panel display. Namun, kini dengan perkembangan terbaru yang diungkap oleh sumber terpercaya, tampaknya Samsung telah menyelesaikan tantangan teknis yang menyebabkan mereka mundur dari teknologi tersebut sebelumnya.

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Sumber Pembocor Mengonfirmasi Pengembangan Z Fold9

Seorang pembocor informasi teknologi yang memiliki rekam jejak cukup akurat dalam mengungkap informasi perangkat baru telah mengungkapkan melalui platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter, bahwa Samsung memang tengah mempersiapkan peluncuran perangkat dengan fitur kamera di bawah layar pada tahun depan.

Pembocor ini sebelumnya telah menyampaikan prediksi yang senada, bahwa Samsung Galaxy Z Fold9 sedang dalam tahap pengembangan aktif di laboratorium perusahaan. Dalam pernyataannya, ia juga mengemukakan pandangan strategis mengenai posisi Galaxy Z Fold9 dalam pasar global, yaitu diposisikan sebagai pesaing langsung bagi iPhone Duo.

Perang Ponsel Lipat vs iPhone Duo

iPhone Duo diyakini sebagai perangkat lipat pertama dari Apple yang rencananya juga akan menggunakan teknologi kamera swafoto 4 megapixel yang tersembunyi di bawah layar bagian dalam. Kompetisi ini diprediksi akan menjadi sangat sengit karena melibatkan dua raksasa teknologi dengan basis pengguna yang sangat loyal dan kemampuan inovasi yang mumpuni.

Penerapan kamera bawah layar pada Z Fold9 tidak hanya akan memberikan pengalaman visual yang lebih imersif tanpa gangguan lubang kamera, tetapi juga menandai kebangkitan kembali visi Samsung untuk menjadi pemimpin utama dalam inovasi form factor ponsel pintar yang sepenuhnya tanpa hambatan visual.