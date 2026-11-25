Koleksi eksklusif Didik Nini Thowok di Yogyakarta menampung artefak bersejarah mulai dari kain tenun 1969 hingga ribuan kenang-kenangan perjalanan globalnya.

Seluruh sejarah perjalanan hidup sang maestro tari Didik Nini Thowok berawal dari sehelai kain tenun Bali yang dipinjamkan kepada sang seniman pada tahun 1969. Kain tenun berwarna khas itu pernah dikenakan oleh remaja bernama Didik Hadiprayitno saat tampil dalam sebuah pertunjukan tari sederhana di Temanggung, Jawa Tengah. Lebih dari lima dekade kemudian, benda pinjaman sederhana tersebut tak pernah lagi dikembalikan dan kini tersimpan dengan sangat rapi.

Kain tenun bersejarah itu kini menjadi salah satu koleksi tertua yang mendampingi sang maestro yang telah mendunia dengan nama panggung Didik Nini Thowok. Benda tersebut tidak lagi berada dalam keadaan terpencil, melainkan menjadi bagian integral dari memori visual yang tersaji di Omah Koleksi Didik Nini Thowok yang berlokasi di Kota Yogyakarta.

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Koleksi Seni dan Dokumentasi Pribadi Maestro

Omah Koleksi Didik Nini Thowok di Kota Yogyakarta saat ini dipenuhi oleh beragam benda bernilai seni dan histori yang menemani sang penari selama puluhan tahun berkarya. Kumpulan artefak ini mencakup foto-foto pertunjukan, poster promosi artistik, buku-buku referensi, naskah-naskah tari, hingga berbagai jenis kostum dan aksesori tari yang sangat langka.

Ratusan topeng yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga menjadi salah satu daya tarik utama dari koleksi tersebut. Memasuki kediaman sang maestro yang dikenal piawai dalam memadukan tari tradisional dengan elemen komedi, pengunjung seolah diajak untuk melangkah menyusuri lembaran-lembar memoar hidup seorang seniman yang telah lama menjadi ikon budaya nasional.

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Didik, yang kini akrab disapa Eyang Didik, selalu menyambut para tamu dengan penuh keramahan di ruang depan lantai pertama Omah Koleksi. Ruangan yang cukup luas tersebut memuat deretan kursi duduk, perangkat gamelan yang masih terawat, serta cermin-cermin besar yang secara konsisten digunakan untuk keperluan latihan rutin di Sanggar Tari Natya Lakshita.

Jejak Fotografi dan Kenangan Perjalanan Dunia

Dinding-dinding di ruang depan kediaman tersebut dipenuhi oleh deretan foto pertunjukan maupun potret pribadi Didik bersama sejumlah tokoh dan seniman ternama lintas zaman. Beberapa foto bersejarah tersebut tampak telah lama terpajang di sana sebagai penghormatan bagi para legenda yang pernah berkolaborasi dengannya. Di tengah obrolan yang sangat cair, keramahan sang empu rumah terasa jelas lewat tawaran sederhana untuk menikmati kopi atau teh.

Setelah berbincang sejenak, Eyang Didik mengajak para tamu berkeliling untuk melihat dokumentasi yang lebih lengkap. Dinding ruang depan hampir seluruhnya dipadati potret dirinya bersama deretan tokoh dan seniman ternama lintas zaman. Ada potret bersama Tantowi Yahya, Elvy Sukaesih, Titiek Puspa, hingga para pelawak legendaris Srimulat yang pernah satu panggung dengannya.

Sebagian foto tersebut disusun berdampingan dalam satu bingkai bersama poster pertunjukan dan arsip dokumentasi yang sangat penting. Saat menunjukkan foto-foto itu, Eyang Didik sesekali melempar tebak-tebakan jenaka kepada para tamu. Ia lantas mengisahkan secara detail tentang orang-orang dan peristiwa yang terekam di balik potret tersebut sebagai bagian dari sejarah seni pertunjukan.

Walau demikian, tak semua dokumentasi visual memuat catatan waktu yang jelas dan akurat. Didik mengaku sedikit menyesal karena dahulu tidak membubuhkan tahun pada beberapa lembar foto yang sekarang menjadi sangat berharga. Kala itu, ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dokumentasi-dokumentasi tersebut kelak akan memenuhi seluruh dinding kediamannya dengan sangat ramai.

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"Aduh, saya sampai bingung mau taruh mana lagi. Di dalam masih banyak sekali," ujarnya diiringi tawa renyah yang mencerminkan sifatnya yang sangat rendah hati. Perjalanan koleksi berlanjut ke lantai dua yang menyimpan berbagai benda unik dari pengalaman globalnya.

Arsip Perjalanan dan Souvenir Hotel Global

Saat menapaki anak tangga menuju lantai dua, perhatian pengunjung seketika tertuju pada sebuah etalase yang berada di sisi kiri tangga. Di dalam etalase tersebut berjejer botol sabun dan sampo berukuran mungil yang lazim dijumpai di kamar hotel di seluruh dunia. Eyang Didik menuturkan bahwa botol-botol kecil itu sengaja ia bawa pulang dari berbagai pelosok daerah dan negara yang pernah disinggahinya selama tur internasional.

Sandal-sandal hotel yang berada di depan dan sisi kanan tangga pun menjadi salah satu koleksi yang mencuri perhatian para pengunjung. Ada yang ditata melingkar dengan rapi, sementara yang lain digantung untuk menghiasi dinding bernuansa biru dan kuning yang sangat artistik. Bagi Didik, perlengkapan yang biasanya hanya dipakai sesaat selama menginap itu ia rawat sebagai remah-remah kenang-kenangan dari perjalanan panjangnya.

Benda-benda sederhana dari perhotelan global ini menjadi simbol nyata dari perjalanan panjangnya melanglang buana ke berbagai penjuru dunia. Semua koleksi tersebut, mulai dari kain tenun hingga perlengkapan kamar hotel, menceritakan kisah dedikasi seorang maestro yang mengabdikan hidupnya untuk melestarikan dan memodernisasi seni pertunjukan Indonesia.