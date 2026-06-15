Rahasia Mister Soulmate Terungkap, Khansa Korbankan Perasaan demi Keselamatan Linda

Fathan tertipu dalam skema jahat Emran, Khansa mengungkap identitas Mister Soulmate, Linda bangun dari koma namun berharap Vionika sebagai istri Fathan, serta DJ Dody berhasil melarikan diri dari penahanan Yuda. Episode ini penuh dengan pengungkapan misteri, konflik emosional, dan keputusan berat bagi karakter.

Episode ini membuka dengan rencana licik Emran yang berusaha menjebak Fathan . Dengan bantuan Susi, Emran membuat Fathan seolah-olah bermesraan dengan perempuan lain, yaitu dengan mengirim pesan dari nomor Khansa yang memintanya menutup mata.

Fathan tertipu, mengira perempuan di depannya adalah istri. Susi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium pipi Fathan sebelum melarikan diri. Namun Khansa tidak tertipu, ia langsung merasakan kejanggalan dan mulai menyusun teka-teki. Saat didesak, Susi mengaku bahwa tindakannya atas perintah Rara, Funny, dan Emran.

Lebih lanjut, Khansa mengungkapkan bahwa hanya sosok hacker Mister Soulmate yang mampu meretas dan mengirim pesan palsu. Emran kemudian dengan bangga mengaku bahwa dialah Mister Soulmate. Pengakuan tersebut memicu amarah Fathan yang langsung menghajar Emran. Situasi memanas, dan dokter Akhsan pun mengusir Emran dari rumah.

Di rumah sakit, Linda akhirnya sadar dari koma. Namun Linda langsung menerima Vionika sebagai menantunya, sementara kondisi kesehatannya masih sangat rentan dan guncangan emosional bisa memicu pendarahan kembali. Untuk menyelamatkan nyawa Linda, Khansa meminta Vionika berpura-pura menjadi istri Fathan di depan Linda. Meski awalnya merasa bersalah, Vionika diam-diam menyambut kesempatan itu karena diharapkan bisa menyingkirkan Khansa dari kehidupan Fathan.

Vionika berhasil memainkan perannya dengan meyakinkan, bahkan ketika Linda mempertanyakan cincin pernikahan, Vionika memberikan alasan yang membuat Linda percaya. Sementara itu, di markas penahanan Yuda, DJ Dody berhasil melarikan diri dengan berpura-pura sakit perut lalu melumpuhkan tiga anak buah Yuda sebelum memanjat tembok. Yuda murka dan memerintahkan pengejuran besar-besaran karena khawatir rahasianya akan terbongkar. Pertanyaan besar apakah sandiwara Vionika dan Fathan bisa bertahan bagi keselamatan Linda, dan apakah DJ Dody mampu lolos dari kejaran Yuda, akan terjawab pada episode berikutnya





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Mister Soulmate Khansa Fathan Vionika Linda

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