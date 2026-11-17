Panduan lengkap merawat tanaman terong agar berbuah lebat dan tidak mudah gugur, mencakup pemilihan bibit, media tanam, dan teknik penyiraman yang tepat.

Merawat tanaman terong di pekarangan rumah menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus menguntungkan bagi petani hobi maupun pemula. Sayuran ini relatif mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh subur dalam pot atau polybag kecil. Namun, mencapai hasil panen yang memuaskan membutuhkan teknik perawatan spesifik pada setiap fase pertumbuhan. Fokus utama adalah mencegah bunga rontok sebelum menjadi buah dan memastikan nutrisi cukup untuk produksi optimal, Selasa (17/11/2026).

Strategi Pemilihan Bibit Unggul Produktif

Produktivitas tanaman terong sangat bergantung pada kualitas bibit yang ditanam sejak awal. Bibit sehat memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan memasuki fase berbunga tanpa gangguan signifikan. Jika membeli bibit siap tanam, pilihlah tanaman dengan batang kokoh dan daun berwarna hijau segar. Pertumbuhan yang relatif seragam juga menjadi indikator kesehatan yang baik. Hindari bibit dengan daun berbintik, menguning, atau berlubang parah karena itu tanda serangan hama atau penyakit.

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Bagi Anda yang ingin menyemai sendiri benih, gunakan biji berkualitas dari varietas yang sesuai dengan kebutuhan pekarangan. Terdapat beberapa varietas populer seperti terong ungu, terong hijau, terong lalap, dan terong bulat yang masing-masing memiliki karakter buah berbeda. Untuk pekarangan sempit, varietas dengan ukuran tanaman kompak atau buah berukuran sedang sangat direkomendasikan. Sumber dari GrowVeg juga menyebutkan bahwa varietas dengan buah kecil cenderung lebih andal untuk kebun rumah karena tidak membutuhkan lahan luas.

Optimalisasi Media Tanam dan Rotasi Lahan

Media tanam memegang peranan vital dalam mendukung perkembangan akar dan penyerapan nutrisi tanaman terong. Sayuran ini menyukai tanah yang subur dengan drainase baik namun tetap mampu menyimpan kelembapan cukup. Sebelum menanam, gemburkan tanah agar akar mudah berkembang. Campurkan tanah dengan kompos matang atau pupuk kandang yang sudah terfermentasi sempurna untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan unsur hara esensial.

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Jika menggunakan polybag, campuran tanah, kompos matang, dan sekam bakar dapat menjadi pilihan media tanam yang efektif. Pastikan wadah memiliki lubang drainase agar kelebihan air tidak menggenang dan merusak akar. Tingkat keasaman tanah juga perlu diperhatikan secara ketat. University of Minnesota Extension merekomendasikan pH sekitar 5,5 hingga 7,5 untuk pertumbuhan optimal. Sementara itu, Homes & Gardens menyebut kisaran sedikit asam antara 5,5 hingga 7,0 sebagai kondisi yang paling sesuai. Penting juga untuk menghindari penanaman terus-menerus di lahan yang sebelumnya digunakan untuk tomat, cabai, atau kentang. Rotasi tanaman selama tiga hingga empat tahun membantu mengurangi penumpukan patogen di dalam tanah.

Manajemen Cahaya dan Suhu Ideal Tanaman

Terong adalah tanaman yang menyukai kondisi hangat dan membutuhkan paparan sinar matahari langsung untuk tumbuh serta menghasilkan buah. Lokasi penanaman harus mendapatkan cahaya matahari sebagian besar waktu siang hari. Kurangnya cahaya menyebabkan batang tumbuh memanjang, daun kurang kokoh, dan pembentukan bunga tidak maksimal. Namun, paparan panas ekstrem juga perlu diwaspadai karena dapat mengganggu pembungaan.

University of Minnesota Extension menjelaskan bahwa suhu di atas 90 derajat Fahrenheit atau sekitar 32 derajat Celsius, terutama disertai kondisi kering, dapat mengganggu proses pembungaan. Suhu malam yang terlalu rendah atau terlalu tinggi juga berpotensi menyebabkan bunga gagal berkembang. Di daerah tropis, perhatikan kondisi tanaman saat cuaca sangat terik. Pastikan kelembapan tanah terjaga dan daun tidak layu berkepanjangan. Jika paparan panas berlebihan terjadi, perlindungan sementara berupa paranet dapat dipertimbangkan tanpa membuat tanaman kekurangan cahaya.

Teknik Penyiraman Stabil Mencegah Rontok

Kendala utama yang sering dialami pekebun adalah bunga terong yang rontok sebelum berkembang menjadi buah, dan hal ini berkaitan erat dengan stabilitas air. Tanaman yang terlalu sering kekurangan air mengalami stres, sedangkan media tanam yang terus-menerus basah berisiko mengganggu kesehatan akar. Penyiraman sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi media tanam, bukan mengikuti jadwal kaku setiap hari. Periksa bagian atas tanah menggunakan jari untuk menentukan kebutuhan air.

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Jika tanah mulai mengering, tanaman biasanya membutuhkan air, terutama saat sedang berbunga dan membentuk buah. Berikan air langsung ke permukaan tanah di sekitar pangkal tanaman untuk menjaga kelembapan akar. Dengan memperhatikan kebutuhan tanaman pada setiap fase pertumbuhan mulai dari pemilihan bibit hingga manajemen air, terong berpeluang menghasilkan bunga lebih stabil dan buah yang berkembang secara optimal. Perawatan yang konsisten akan meminimalkan kendala bunga gugur dan memaksimalkan hasil panen di pekarangan rumah.