Rahasia Ayam Goreng Tepung Krispi Ala Restoran: Tips dari Pengusaha Snack Purwokerto

Ingin membuat ayam goreng tepung yang renyah dan tahan lama seperti di restoran? Pelajari trik sederhana dari Bu Ella, pengusaha snack di Purwokerto, mulai dari marinasi hingga teknik pelapisan dan penggunaan minyak yang tepat.

Membuat ayam goreng tepung yang renyah dan tahan lama seperti di restoran seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang di rumah. Seringkali, hasil gorengan terasa kurang kriuk atau cepat lembek, berbeda dengan tekstur yang kita nikmati saat makan di restoran cepat saji.

Padahal, kunci untuk mendapatkan ayam goreng tepung yang sempurna tidak sesulit yang dibayangkan. Ada beberapa trik sederhana yang bisa diterapkan untuk menghasilkan ayam kentaki buatan sendiri yang renyah, tipis, dan tidak mudah lembek. Salah satu orang yang berbagi rahasia ini adalah Siti Nurlaella, atau yang akrab disapa Ella, seorang pengusaha snack dan nasi dus di Purwokerto Selatan. Berdasarkan wawancara dengan Liputan6.com pada 19 April 2026, Bu Ella mengungkapkan bahwa kunci utama terletak pada tepung dan teknik pencelupan yang tepat.

Menurut Bu Ella, banyak orang cenderung mengabaikan tahap penting dalam membumbui tepung. Padahal, membumbui tepung akan memberikan rasa yang lebih meresap pada ayam dan mencegah rasa hambar pada bagian luarnya. Langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah marinasi ayam. Bu Ella menyarankan penggunaan bumbu sederhana seperti bawang putih dan merica.

Proses marinasi ini sebaiknya dilakukan minimal 30 menit, bahkan lebih baik jika disimpan di dalam kulkas selama beberapa jam agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Setelah ayam dimarinasi, barulah proses pelapisan dimulai. Bu Ella memiliki cara unik dalam menyiapkan tepung. Ia membuat adonan tepung basah yang berfungsi sebagai lapisan pertama, membantu tepung kering menempel sempurna pada ayam.

'Saya tidak menggunakan cara yang sama seperti yang lain. Tepung segitiga biru saya beri bumbu tambahan. Kemudian, dari tepung kering, saya tambahkan sedikit air hingga menjadi kental,' jelasnya. Proses pelapisan dilakukan dua kali, yaitu mencelupkan ayam ke dalam adonan basah terlebih dahulu, baru kemudian ke dalam tepung kering.

Teknik ini menghasilkan tekstur yang lebih renyah dan tipis. Selain itu, Bu Ella juga menyarankan untuk menekan-nekan ringan ayam saat membalur tepung kering agar terbentuk tekstur keriting khas ayam kentaki. Selain teknik pelapisan, penggunaan minyak juga sangat krusial. Minyak yang cukup banyak akan membantu ayam matang merata dan menghasilkan warna keemasan yang cantik.

Suhu minyak juga harus stabil agar ayam tidak menyerap terlalu banyak minyak. Bu Ella merekomendasikan penggunaan api sedang agar ayam matang hingga ke dalam tanpa membuat bagian luar cepat gosong. Setelah matang, ayam sebaiknya langsung ditiriskan agar minyak berlebih tidak membuat tekstur menjadi lembek. Bu Ella biasanya menggunakan rak kawat untuk meniriskan ayam.

Menariknya, Bu Ella menekankan bahwa ayam kentaki buatannya tidak tebal seperti kebanyakan. Tekstur tipis ini justru menjadi keunggulannya, karena lebih ringan dan tetap mempertahankan rasa gurih dari ayam itu sendiri. Dengan pengalaman menjalankan usahanya, Bu Ella telah menguasai teknik ini dengan sempurna. Kesalahan umum yang sering terjadi saat membuat ayam goreng tepung adalah teknik tepung yang kurang tepat atau minyak yang kurang panas dan jumlahnya tidak mencukupi.

Dengan mengikuti tips dari Bu Ella, Anda dapat dengan mudah membuat ayam kentaki buatan sendiri yang renyah, tipis, dan lezat, tanpa perlu khawatir akan hasilnya. Membuat lapisan tepung yang lebih tebal dan bertekstur dapat menghasilkan kerenyahan maksimal. Marinasi minimal 30 menit, atau lebih baik lagi jika disimpan beberapa jam di kulkas, akan membuat rasa ayam lebih gurih. Pastikan ayam terendam sempurna dalam minyak agar matang merata tanpa menyerap terlalu banyak minyak





