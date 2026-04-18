Ragam Acara Akhir Pekan di Jakarta: Teater Musikal, Wayang Kulit, hingga Pameran Seni

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta merekomendasikan berbagai acara menarik untuk mengisi akhir pekan, mulai dari pertunjukan teater musikal, gelar budaya wayang kulit, hingga pameran seni rupa karya perempuan Indonesia. Pengunjung dapat menikmati Musikal Pandangan Pertama, pertunjukan wayang kulit di GBK, pameran Indonesian Women Artists di Galeri Nasional, dan acara lari 'Hair Women's Day Run 2026'.

Memasuki akhir pekan, warga Jakarta memiliki banyak pilihan kegiatan menarik yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Beragam agenda budaya dan hiburan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi bersama keluarga, teman, maupun kerabat. Salah satu tawaran menarik bagi para pecinta teater musikal adalah pertunjukan Musikal Pandangan Pertama. Kolaborasi apik antara grup musik RAN yang telah dikenal luas sejak tahun 2006 dan Jakarta Movin' menjanjikan sebuah tontonan yang menghibur dan menyentuh hati. Pertunjukan ini akan digelar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, dengan dua sesi pementasan pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB hingga selesai. Tiket dapat diperoleh secara daring, memudahkan calon penonton untuk merencanakan kehadiran mereka.

Bagi Anda yang merindukan kekayaan budaya tradisional, jangan lewatkan Gelar Budaya Pertunjukan Wayang Kulit yang akan diselenggarakan di Stadion Baseball, Gelora Bung Karno (GBK) pada hari Sabtu. Acara ini dimulai tepat pukul 21.00 WIB dan akan menampilkan sejumlah dalang ternama yang siap menghipnotis penonton dengan kisah-kisah epik. Nama-nama besar seperti Ki Sigid Ariyanto, KPH Yanto, dan dalang Rahmad Pribadi akan hadir memeriahkan malam pertunjukan. Pengalaman menyaksikan seni pertunjukan wayang kulit secara langsung di ruang terbuka GBK tentu akan menjadi momen yang tak terlupakan, menyajikan harmoni antara seni pertunjukan tradisional dan suasana kota metropolitan.

Untuk para penikmat seni visual, Galeri Nasional Indonesia menjadi destinasi yang wajib dikunjungi. Pameran bertajuk Indonesian Women Artists (IWA) edisi ke-4, yang mengusung tema On The Map, akan menampilkan beragam karya seni rupa kontemporer dari para perupa perempuan Indonesia. Pameran yang berlangsung mulai 9 April hingga 30 Juni 2026 ini tidak hanya menjadi wadah apresiasi seni, tetapi juga memiliki makna mendalam. Pameran IWA #4 digelar dalam rangka menyambut momen-momen penting seperti Peringatan Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret 2026, Hari Kartini pada 21 April 2026, serta Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2026. Pengunjung dapat mengamati karya-karya luar biasa dari perupa seperti Bibiana Lee, Citra Sasmita & Cinta Bumi Artisan, Dyantini Adeline, Endang Lestari, Ines Katamso, dan Irene Agrivina. Deretan karya dari KaNa Fuddy Prakoso, Ni Nyoman Sani, Nona Yoanishara, Rani Jambak, Tara Kasenda, dan Vedhanito juga turut memeriahkan pameran yang dikurasi secara cermat oleh para ahli, yaitu kurator Carla Bianpoen, Vidhyasuri Utami, serta Bagus Purwoadi. Galeri Nasional buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB, memberikan fleksibilitas bagi pengunjung untuk menikmati pameran tanpa terburu-buru.

Selain itu, bagi para pecinta gaya hidup sehat dan aktivisme, acara 'Hair Women's Day Run 2026' hadir sebagai pilihan menarik pada Minggu, 19 April 2026. Bertempat di GBK Senayan, Jakarta, acara lari 10K ini bukan sekadar ajang olahraga, melainkan juga sebuah platform kampanye publik yang bertujuan untuk menyuarakan komitmen bersama dalam mewujudkan kesetaraan. Lomba lari ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki kepedulian dan ingin turut serta mendukung perjuangan kesetaraan gender. Kegiatan ini menawarkan kesempatan untuk berolahraga sembari berkontribusi pada isu sosial yang penting.

Setiap acara yang ditawarkan ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Jakarta untuk mengisi waktu luang di akhir pekan dengan kegiatan yang edukatif, menghibur, dan inspiratif. Dengan beragamnya pilihan yang tersedia, mulai dari seni pertunjukan hingga kegiatan fisik, semua kalangan diharapkan dapat menemukan agenda yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka, serta turut serta meramaikan geliat pariwisata dan ekonomi kreatif di ibukota.





Acara Akhir Pekan Jakarta Pariwisata Jakarta Seni Budaya Pameran Seni Teater Musikal

