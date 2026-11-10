Raffi Ahmad Terjerat Kasus Korupsi Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar

ICW menemukan dugaan konflik kepentingan pada kontrak Rp14,7 miliar milik PT Rans Animasi Indonesia untuk promosi Sumpah Pemuda. Rincian anggaran menunjukkan alokasi tidak proporsional.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( ICW) menyoroti praktik pengadaan jasa media sosial yang melibatkan Raffi Ahmad dan PT Rans Animasi Indonesia. Lembaga anti-korupsi ini mengungkapkan bahwa kontrak bernilai Rp14,7 miliar tersebut menandakan adanya potensi pelanggaran tata kelola keuangan negara. Isu krusial ini muncul setelah Raffi Ahmad menggelar acara Sumpah Pemuda dengan mendatangkan mahasiswa fiktif yang dibayar. Seluruh anggaran promosi dialokasikan kepada PT Rans Animasi Indonesia milik pejabat publik Raffi Ahmad. Nilai kontrak yang menembus Rp14,7 miliar ini mengekspos praktik pengondisian citra instansi berkedok promosi media sosial.

Mekanisme Kontrak dan Pelaporan ICW

Raffi Ahmad bersama Hotman Paris menggelar konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Juni 2026. Mereka menanggapi tuduhan bahwa penggunaan figur publik papan atas dinilai gagal mencerminkan efektivitas kinerja pemerintah yang sebenarnya. ICW dalam siarannya menegaskan bahwa pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penunjukan entitas bisnis swasta tersebut bertepatan dengan masuknya sang pemilik ke dalam lingkaran inti kekuasaan. Hubungan tata kelola ini berpotensi melanggar azas kepatutan publik.

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Latar Belakang Perusahaan dan Isu Transparansi

Keabsahan pengadaan belanja publik ini kian diragukan akibat nihilnya rekam jejak penyedia sebelum tahun anggaran berjalan. Lembaga pengawas korupsi mengonfirmasi bahwa perusahaan yang berdiri sejak 15 April 2020 itu tidak pernah terdaftar dalam pengadaan pemerintah sebelum 2024. Lonjakan transaksi instansi negara ke entitas baru ini terjadi dalam waktu sangat singkat. Setiap pengeluaran kas negara wajib berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) kementerian. Pembelanjaan tanpa orientasi hasil pembangunan yang terukur berisiko merugikan pemegang mandat anggaran.

Dampak Kebijakan Terhadap Institusi Negara

Ketidakhadiran korelasi antara paket promosi digital dengan indikator kinerja utama kementerian menguatkan indikasi pemborosan dana umum. Publik berhak mempertanyakan legitimasi proyek yang tidak masuk dalam skala prioritas instansi. Rincian pemanfaatan dana belanja media mencakup lima paket kegiatan di lingkungan Kemendikbudristek melalui unit Museum dan Cagar Budaya. Penayangan konten video di saluran YouTube RANS Entertainment menedot dana sebesar Rp452.698.902. Promosi visual melalui Instagram Reels @raffinagita1717 memakan biaya publik hingga Rp205.893.300. Sementara itu, slot penayangan Instagram Story pada akun yang sama dipatok seharga Rp575.655.000.

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Rincian Dana dan Kontrak Beruntun

Komponen biaya terbesar pada kementerian tersebut dialokasikan untuk event attendance yang menghabiskan anggaran Rp2.521.329.200. Adapun materi promosi singkat di platform TikTok @raffinagita1717 menyerap dana senilai Rp144.423.600. Pelantikan sang pemilik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024 menjadi titik krusial. KKP tercatat langsung mengucurkan tiga paket proyek jumbo secara beruntun usai momentum pelantikan tersebut. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad. Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama, jelas ICW.

Prospek Investigasi dan Tanggapan Publik

Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran, terang ICW. Pola penunjukan langsung ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan keuangan negara. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak mebjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah. Investigasi lebih lanjut kemungkinan akan menelusuri hubungan erat antara Hotman Paris dengan keputusan pengadaan ini. Isu ini menjadi sorotan utama bagi para pengawas tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini.