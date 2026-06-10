Raffi Ahmad-Nagita Slavina Raih Kendali VISI lewat Pengambilalihan Saham Rp178 Miliar

Dua selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi pemegang kendali baru PT Satu Visi Putra (VISI) setelah perusahaan holding mereka, PT Harmoni Semesta Investama, mengakuisisi 61,85% saham dari David Dwiputra dalam transaksi senilai Rp178,75 miliar.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah menjadi pemegang kendali baru PT Satu Visi Putra ( VISI ) melalui pengambilalihan saham senilai Rp178,75 miliar. Transaksi tersebut dilakukan pada 9 Juni 2026, di mana PT Harmoni Semesta Investama, perusahaan holding yang dimiliki 51% oleh Nagita Slavina dan 49% oleh Raffi Farid Ahmad, membeli 1,901,58 miliar saham atau setara dengan 61,85% dari modal ditempatkan dan disetor VISI dari David Dwiputra .

Dengan demikian, PT Harmoni Semesta Investama resmi menjadi pengendali baru emiten yang bergerak di sektor media dan hiburan tersebut. Dalam keterbukaan informasi di BEI,Direktur Utama PT Satu Visi Putra Tbk David Dwiputra mengonfirmasi adanya perubahan pengendalian akibat pengalihan saham tersebut. Harga pelaksanaan per saham adalah Rp94. Sebagai konsekuensi dari menjadi pengendali baru, PT Harmoni Semesta Investama wajib melakukan penawaran tender wajib (mandatory tender offer) kepada pemegang saham publik sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2018.

PT Harmoni Semesta Investama berkedudukan di Tangerang Selatan, Banten, dengan susunan pengurus Raffi Farid Ahmad sebagai Komisaris dan Nagita Slavina sebagai Direktur. Nagita juga tercatat sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari perusahaan holding tersebut. PT Harmoni Semesta Investama menilai aksi korporasi ini dapat meningkatkan akses terhadap berbagai alternatif pendanaan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi perseroan dan pemegang sahamnya.

Dalam pengumuman juga ditegaskan bahwa pembeli tidak memiliki hubungan afiliasi dengan VISI maupun pihak penjual, serta tidak diperlukan persetujuan dari pihak berwenang untuk proses pengambilalihan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi investasi dan pengembangan usaha yang bertujuan memperluas bisnis serta memperkuat posisi perusahaan sebagai pengendali baru VISI





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raffi Ahmad Nagita Slavina VISI PT Satu Visi Putra Pengambilalihan Saham PT Harmoni Semesta Investama David Dwiputra BEI Tender Offer Media Dan Hiburan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raffi Ahmad Disebut Pernah Titip Barang Lewat Blueray Cargo, Tapi Tak Jadi DikirimAwal mula tiba-tiba nama Raffi Ahmad disebut dan muncul dalam sidang kasus suap Bea Cukai Rp61 miliar. KPK menjelaskan keterkaitan Raffi dalam perkara Blueray Cargo.

Read more »

Usai Namanya Disebut dalam Kasus BlueRay Cargo, Raffi Ahmad Gandeng Hotman ParisRaffi Ahmad menghubungi Hotman Paris guna mendapatkan bantuan hukum. Ia merasa difitnah dan berencana mengadakan konferensi pers untuk memperbaiki reputasinya.

Read more »

Utusan Khusus Raffi Ahmad Disebut di Sidang Bea Cukai, Mensesneg Pilih Bahas EkonomiAlih-alih memberikan komentar lebih jauh, Mensesneg justru mengajak seluruh pihak untuk saat ini lebih fokus pada upaya penguatan ekonomi

Read more »

Hotman Paris Bela Raffi Ahmad Usai Terseret Kasus Suap Bea Cukai, Tantang Musuhnya Muncul ke PublikRaffi Ahmad memilih menempuh jalur hukum untuk merespons berbagai tudingan yang beredar. Suami Nagita Slavina itu merasa dirugikan akibat sejumlah narasi yang beredar

Read more »