Raffi Ahmad Nagita Slavina Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit

Direktur Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengonfirmasi pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina termasuk dalam daftar target penyadapan eks-Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto secara resmi mengonfirmasi bahwa pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi salah satu sasaran dalam operasi penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta rekannya. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Brigjen Suhermanto saat memberikan keterangan kepada awak media pada hari Minggu tanggal 15 November 2026, menandai titik penting dalam pengungkapan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan elit negara dan publik.

Pernyataan Brigjen Suhermanto ini menegaskan bahwa nama RA dan NS, singkatan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, secara resmi masuk ke dalam daftar pihak yang menjadi objek pengawasan dan penyadapan ilegal. Temuan ini menambah panjang daftar individu dan lembaga yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai target oleh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, menunjukkan luasnya jaring operasi penyadapan yang telah dilakukan secara sistematis.

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Rincian Sasaran Penyadapan Eksekutif dan Legislatif

Lebih awal pada hari Kamis tanggal 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah mengungkap rincian target penyadapan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, yang menyoroti lingkup pengawasan yang sangat luas. Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa hasil penyidikan menunjukkan sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan tinggi, mulai dari Presiden Republik Indonesia hingga para pejabat pemerintah dan anggota legislatif.

Penjelasan dari Jenderal Suyudi Ario Seto lebih lanjut menggarisbawahi bahwa lingkup penyadapan tidak hanya terbatas pada eksekutif, tetapi juga melibatkan lingkar Istana, berbagai kementerian dan lembaga negara, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari berbagai partai politik. Pernyataan ini menegaskan bahwa integritas komunikasi para pejabat negara dan wakil rakyat telah disusupi oleh jaringan penyadapan yang dikendalikan oleh mantan pimpinan kepolisian tersebut.

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Ekspansi Sasaran ke Tingkat Daerah dan internal Polri

Kasus ini semakin kompleks dengan pengungkapan bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan rekannya tidak hanya menyasar figur nasional, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap para gubernur di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dkk dirancang untuk memantau dinamika kekuasaan dan kebijakan di tingkat daerah, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional.

Selain itu, Jenderal Suyudi Ario Seto juga mengungkapkan bahwa internal Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri tidak luput dari sasaran penyadapan tersebut. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan sistem komunikasi dan data internal kepolisian, serta menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pihak, termasuk anggota kepolisian itu sendiri, yang terbebas dari pengawasan ilegal yang dilakukan oleh mantan pimpinannya.

Dampak Hukum dan Implikasi bagi Transparansi Publik

Keterlibatan figur publik seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam kasus ini menyoroti bagaimana penyadapan ilegal dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di bawah sorotan media. Konfirmasi dari Brigjen Suhermanto mengenai keberadaan nama-nama selebritas dalam daftar tersebut memberikan dimensi baru pada pemahaman publik mengenai skala dan dampak dari praktik penyadapan massal yang terorganisir.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian, terutama ketika hal tersebut melibatkan mantan pejabat tertinggi di tubuh institusi tersebut. Pengungkapan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Suhermanto menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil dan menyeluruh, tanpa ada pihak yang kebal hukum akibat pangkat atau statusnya di masa lalu.