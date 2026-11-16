Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Tercatat sebagai Korban Penyadapan Ilegal oleh Mantan Kapolri

Penyelidikan mengungkap Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto hingga artis. Daftar korban mencakup elite politik dan tokoh publik dalam kasus penyadapan massal.

Penyelidikan pidana mendalam mengungkap bahwa artis Raffi Ahmad dan jurnalis Najwa Shihab teridentifikasi secara resmi sebagai korban dari praktik penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Temuan ini merupakan bagian dari fakta-fakta krusial dalam perkara besar yang sedang diproses oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di mana aktivitas pengintaian digital tersebut menjangkau spektrum masyarakat yang sangat luas.

Skala Penyadapan Menyasar Presiden dan Pejabat Negara

Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto, para pejabat tinggi negara, serta anggota legislatif menjadi sasaran utama dari jaringan penyadapan yang diduga dikoordinasikan oleh mantan kepala kepolisian tersebut. Jeneral Polisi Suyudi Ario Seto, yang menjabat sebagai Kapolri, menegaskan dalam keterangannya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis tanggal 12 November 2026 bahwa hasil investig menunjukkan cakupan target yang sangat komprehensif dan menyentuh lapisan paling atas dari struktur kekuasaan negara.

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Mekanisme pengawasan yang dilakukan ini tidak hanya terbatas pada politisi, tetapi juga melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta para tokoh politik dari berbagai partai. Selain itu, lingkup penyadapan diduga mencakup gubernur di tingkat daerah, kepala kepolisian daerah (kapolda), serta pejabat struktural di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Aktifitas ini juga menjangkau lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, serta pihak internal Kepolisian Indonesia sendiri.

Daftar Korban Meliputi Tokoh Publik dan Mahasiswa

Raffi Ahmad dan Najwa Shihab tercatat jelas dalam daftar individu yang menjadi subjek pengintaian digital ini, menyoroti bagaimana praktik tersebut melampaui batas-batas keamanan negara dan menyentuh kalangan masyarakat sipil dan tokoh publik. Organisasi kemasyarakatan, aktivis sosial, serta mahasiswa juga dilaporkan masuk ke dalam kategori sasaran penyadapan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan kepolisian pada masa lalu.

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Keterlibatan tokoh-tokoh media dan hiburan populer seperti kedua individu tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengumpulan informasi ini dilakukan secara masif dan sistematis. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas alasan keamanan nasional dan menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian terhadap hak privasi warga negara.

Identifikasi Tersangka Utama dan Peran Mereka

Kerangka hukum dalam penyidikan ini telah menetapkan sejumlah personel tinggi kepolisian sebagai tersangka yang diduga berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan penyadapan ilegal tersebut. Pada tahap awal, Bareskrim menetapkan tiga tersangka utama, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Perkembangan terbaru dalam perkara ini menambahkan satu nama tersangka baru, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi. Slamet diidentifikasi memiliki peran strategis sebagai pembina di lingkungan Bareskrim Polri dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019, yang memberikan akses signifikan terhadap sistem komunikasi internal kepolisian.

Status Penahanan dan Implikasi Hukum Ke Depan

Proses penahanan tersangka telah dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan strategi yang berbeda-beda tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing individu yang diperiksa. Dari empat tersangka yang ditetapkan, tiga orang saat ini telah ditahan secara resmi di Rumah Tahanan (Rutan) Brimob untuk memastikan mereka tetap berada di bawah pengawasan ketat aparat hukum selama proses pemeriksaan berlanjut.

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Sedangkan untuk Irjen Slamet Uliandi, status penangguhannya dilakukan melalui tahanan rumah mengingat faktor kesehatan yang menjadi kendala utama. Kondisi kesehatan Slamet yang pasca-kena sakit stroke menjadi alasan bagi penyidik untuk tidak menempatkan beliau di fasilitas penahanan tertutup, namun kewajiban untuk hadir dalam proses pemeriksaan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penyadapan terhadap elite politik hingga artis bukanlah kejadian terisolasi, melainkan bagian dari jaringan pengawasan yang terstruktur. Proses hukum selanjutnya akan berfokus pada pengumpulan bukti digital untuk mengkonfirmasikan keterlibatan masing-masing tersangka dalam rantai komando dan eksekusi penyadapan yang merugikan hak privasi berbagai pihak.