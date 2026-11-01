Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Tingkatkan Kepemilikan Saham VISI

PT Harmoni Semesta Investama, perusahaan holding milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, menambah kepemilikan saham di PT Satu Visi Putra Tbk melalui transaksi private placement.

Perusahaan holding milik pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu PT Harmoni Semesta Investama, resmi menambah porsi kepemilikan saham di PT Satu Visi Putra Tbk. Aksi korporasi ini dilakukan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dikenal sebagai private placement. Transaksi penting ini tercatat dalam keterbukaan informasi yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia, menunjukkan adanya pergerakan signifikan dalam struktur pemegang saham emiten tersebut.

Detail Transaksi Penambahan Saham VISI

Sebelum dilaksanakannya transaksi ini, PT Harmoni Semesta Investama tercatat telah memiliki 1.901.580.000 saham VISI yang memberikan hak suara sebesar 61,85%. Melalui aksi korporasi kali ini, jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan holding tersebut meningkat secara signifikan. Setelah transaksi selesai, total kepemilikan saham menjadi 1.974.014.600 lembar saham.

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Peningkatan jumlah saham ini berarti perusahaan mendapatkan tambahan sebanyak 72.434.600 saham VISI. Namun, persentase hak suara pemilik menurun sedikit menjadi 61,77%. Penurunan ini terjadi secara alami seiring dengan bertambahnya jumlah saham beredar di perseroan akibat adanya penerbitan saham baru. Transaksi tersebut secara resmi tercatat pada tanggal 22 Oktober 2026.

Nilai ekonomi dari penambahan saham yang diperoleh PT Harmoni Semesta Investama ini diperkirakan mencapai Rp72,03 miliar. Harga pelaksanaan transaksi ditetapkan sebesar Rp994 per lembar saham. Klasifikasi jenis transaksi ini adalah transaksi lainnya dengan tujuan spesifik yaitu PMTHMETD. Status kepemilikan saham yang diperoleh adalah secara langsung dan diklasifikasikan sebagai saham biasa.

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Struktur Kepemilikan Perusahaan Holding

PT Harmoni Semesta Investama adalah entitas bisnis yang dimiliki sepenuhnya oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam struktur organisasi perusahaan, posisi Komisaris dipegang oleh Raffi Ahmad, sementara jabatan Direktur dijabat oleh Nagita Slavina. Dari sisi kepemilikan ekuitas perusahaan, Nagita Slavina Mariana Tengker memegang kontrol mayoritas dengan menguasai 51% saham atau sebanyak 2.550 saham.

Sementara itu, Raffi Ahmad memiliki 49% saham atau sebanyak 2.450 saham. Nagita Slavina juga tercatat sebagai pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari perusahaan tersebut. Dalam laporan kepemilikan saham yang disampaikan, perusahaan holding ini juga tercatat sebagai pihak yang memberikan kuasa untuk pelaporan perubahan kepemilikan saham kepada otoritas pasar modal.

Transaksi ini tidak mengubah status PT Harmoni Semesta Investama sebagai pengendali utama dari PT Satu Visi Putra Tbk. Perusahaan menyatakan berniat untuk mempertahankan pengendaliannya setelah pelaksanaan transaksi. Hal ini menegaskan komitmen pemilik terhadap visi dan arah kebijakan emiten tempat mereka berinvestasi.

Proses Aksi Korporasi dan Persebaran Saham

PT Satu Visi Putra Tbk melaksanakan aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan menerbitkan 120.724.400 saham biasa baru. Nilai nominal dari setiap saham baru yang diterbitkan adalah Rp25 per lembar. Proses legalitas dan persetujuan untuk aksi korporasi ini telah diselesaikan dengan baik. Persetujuan diperoleh dari pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang diselenggarakan pada 30 September 2026.

Jadwal pelaksanaan transaksi berjalan dengan ketat dan terukur. Penerbitan dan distribusi saham baru dilakukan pada 28 Oktober 2026. Langkah selanjutnya adalah pencatatan saham baru tersebut di Bursa Efek Indonesia pada 29 Oktober 2026. Hasil akhir dari pelaksanaan aksi korporasi ini dijadwalkan akan diumumkan secara publik pada 30 Oktober 2026. Harga pelaksanaan Rp994 per saham ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00152/BEI/10-2026.

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Seluruhan saham baru yang diterbitkan diambil alih oleh tiga pihak utama. PT Harmoni Semesta Investama mengambil porsi terbesar sebanyak 72.434.600 saham. Dua pihak lainnya, yaitu PT Atlas Raya Abadi dan PT Trinugraha Thohir Harmoni, masing-masing mengambil sebanyak 24.144.900 saham. Kedua pihak terakhir ini dinyatakan bukan sebagai pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta perubahannya.

Dampak Terhadap Struktur Kepemilikan EMITEN

Transaksi ini memberikan dampak pada distribusi kepemilikan saham di antara para pemegang saham. PT Atlas Raya Abadi dan PT Trinugraha Thohir Harmoni bukan pihak terafiliasi. Kepemilikan masing-masing pihak setelah penambahan modal tetap berada di bawah batas 20%. Namun, PT Trinugraha Thohir Harmoni merupakan perusahaan investasi milik keluarga konglomerat Garibaldi Thohir.

Pelaksanaan aksi korporasi ini tidak mengubah komposisi pengendali secara berarti. Sebelum penerbitan, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berjumlah 3.075.000.000 saham atau senilai Rp76,875 miliar. Struktur kepemilikan saat itu adalah PT Harmoni Semesta Investama memegang 61,84%, Atlas Raya Abadi 10,16%, Trinugraha Thohir Harmoni 8,00%, David Dwiputra 0,01%, dan masyarakat 19,99%.

Setelah penerbitan saham baru, kepemilikan PT Harmoni Semesta Investama menjadi 1.974.014.600 saham atau setara dengan 61,77%. PT Atlas Raya Abadi memiliki 336.564.900 saham atau 10,53%, dan PT Trinugraha Thohir Harmoni memiliki 270.144.900 saham atau 8,45%. Kepemilikan David Dwiputra tetap pada 107.000 saham atau 0,01%. Porsi saham masyarakat tetap sebanyak 614.893.000 lembar tetapi terdilusi menjadi 19,24%.

Modal dasar Perseroan tidak berubah, yaitu sebesar 9.840.000.000 saham atau Rp246 miliar. Namun, modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat menjadi 3.195.724.400 saham atau Rp79.893.110.000. Jumlah saham dalam portepel juga mengalami penurunan dari 6.765.000.000 menjadi 6.644.275.600 saham. Ini mencerminkan realisasi penerbitan saham baru ke pasar dan penyerapannya oleh investor institusi maupun perorangan.